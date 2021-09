La première livraison d'acier produit sans charbon a eu lieu en Suède

De l'acier vert? Pour la première fois, oui. Le consortium suédois Hybrit, composé de l'aciériste SSAB, de l'énergéticien Vattenfall et de la compagnie minière LKAB, est parvenu à remplacer le coke issu du charbon par de l'électricité renouvelable et de l'hydrogène dans le processus de fabrication d'acier .

Remplacer le charbon

"Le coke est remplacé par de l'hydrogène dans le processus, ce qui conduit à des émissions non plus de CO2, mais d'eau."

Pour un secteur comme la sidérurgie, responsable pour environ 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, la décarbonation des processus est devenue un enjeu clé. Par conséquent, le remplacement du coke dans les processus de fabrication est particulièrement ciblé par les acteurs industriels cherchant à décarboner leurs activités . "Ici, le processus change totalement", avance Alexandre Viviers, Senior manager chez Sia Partners, spécialisé en énergie, au sujet du projet Hybrit. "Le coke est remplacé par de l'hydrogène dans le processus, ce qui conduit à des émissions non plus de CO2, mais d'eau", ajoute-t-il.

Une solution d'autant plus intéressante du point de vue environnemental que l'hydrogène utilisé a été ici produit à partir d'électricité renouvelable. On parle ici d'hydrogène vert et non gris ou bleu. "Naturellement, cette méthode est plus onéreuse. À l'heure actuelle, il reste plus avantageux pour les aciéristes de partir du charbon", nuance-t-il.