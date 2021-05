Le télescope Einstein, un "mini-CERN" très prisé

C’est une belle initiative scientifique de près de 2 milliards d'euros, qui pourrait atterrir près de la région liégeoise: l’Euregio Meuse-Rhin, à cheval sur la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, est candidate pour accueillir le projet de télescope Einstein (ET), un gigantesque observatoire souterrain de détection des ondes gravitationnelles, ces infimes soubresauts de l’espace-temps qui peuvent aider à une meilleure compréhension de la théorie du big bang et de l'histoire de l'univers.