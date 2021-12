Les matériaux de Solvay à bord du futur de la conquête spatiale

Par un accord avec Avio, le spécialiste italien des lanceurs pour l'aérospatiale, Solvay a sécurisé sa place de fournisseur incontournable de matériaux composites pour l'industrie et appuie son désir de participer toujours plus à la conquête de l'espace.

Des constellations de satellites fournissant des services internet, GPS et de communication, du tourisme et le retour de missions sur Mars, la Lune et vers la Station spatiale internationale, le futur de l'exploration spatiale s'annonce chargé. Et, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Europe, les spécialistes du secteur fourbissent leurs armes, sans doute poussés dans le dos par leurs gouvernements bien décidés à ne pas laisser le marché aux mains des nouveaux leaders conduits par des milliardaires excentriques que sont les SpaceX d'Elon Musk, le Blue Origin de Jeff Bezos, voire le Virgin Galactic de Richard Branson.

Lire aussi Des satellites belges au chevet de la Terre

Mais derrière ces rêves de grandeur flirtant, parfois, avec la science-fiction, des entreprises bien réelles s'affairent. Et la Belgique n'est pas en reste. Enfin, Solvay, du moins. Le groupe chimique s'est, en effet, bâti une expertise solide dans l'industrie depuis près de 50 ans.

Le 7 décembre dernier, Solvay a d'ailleurs annoncé la signature d'un accord avec la société italienne Avio, experte dans la propulsion spatiale et les lanceurs pour missiles et satellites. De la sorte, Solvay se retrouve lié à Arianespace, le principal opérateur européen de missions spatiales, responsable des lanceurs Vega et Ariane (et Soyouz depuis 2007), et, donc, à l'Agence spatiale européenne. Mais pour faire quoi, au juste ?

Matériaux ablatifs et isolants

Ici, c'est de l'expertise de Solvay dans les matériaux composites dont il est question. "Dans le cas d'Avio, nous parlons de tuyères et d'ablatifs pour des applications exigeantes dans l'aérospatiale", avance Dan Eskelsen, product portfolio manager chez Solvay. Des mots barbares, pour désigner le conduit où les gaz accélèrent et sortent du moteur (tuyère) et des matériaux exposés à des sollicitations aérothermiques sévères (ablatifs), comme l'éjection des gaz dans une tuyère.

"Les matériaux que nous fournissons sont utilisés pour isoler la tuyère des gaz à haute température sortant de la fusée qui produisent une poussée." Dan Eskelsen Product portfolio manager chez Solvay

"Les matériaux que nous fournissons sont utilisés pour isoler la tuyère des gaz à haute température sortant de la fusée qui produisent une poussée. Ce matériau est plébiscité pour sa capacité à résister aux températures élevées de manière prévisible et contrôlée. Lorsque les gaz sortent de la conduite, notre matériau se carbonise (brûle), ce qui crée une fine couche d'isolation supplémentaire. On pourrait dire que notre produit s'auto-isole", détaille encore Dan Eskelsen.

Lire aussi Solvay au cœur de la recherche sur la batterie du futur

C'est donc précisément cette capacité à résister aux températures extrêmement élevées produites par l'échappement du moteur de fusée qui a rendu les matériaux composites de Solvay incontournables aux yeux des leaders de la propulsion, comme Avio. Mais cette expertise n'est pas née du jour au lendemain et, pour arriver au niveau d’exigence qu'elle se doit d'atteindre aujourd'hui, l'entreprise a parcouru un fameux chemin.

Du train aux étoiles

"Solvay a commencé à appliquer des résines phénoliques sur des tissus en coton pour les applications de freinage des trains." Dan Eskelsen Product portfolio manager chez Solvay

"Solvay a commencé à appliquer des résines phénoliques (polymères thermodurcissables) sur des tissus en coton pour les applications de freinage des trains qui nécessitaient une résistance aux températures élevées tout en maintenant leur intégrité structurelle", raconte Dan Eskelsen. Oui, l'expertise spatiale de Solvay est née dans le transport ferroviaire.

Solvay a ensuite affiné sa connaissance et ses produits au fil des ans, jusqu'à se retrouver à bord de la mission Apollo 11 du 16 juillet 1969, chargée d'envoyer Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Depuis, les ablatifs de Solvay ont protégé les tuyères de nombreuses fusées, dont les programmes Gemini, Saturn ou Apollo. "Entre 1970 et 2011, Solvay a fourni à la NASA plus de 14.500 kg de matériaux ablatifs pour chaque lancement", avance, fièrement, Dan Eskelsen.

Croissance et secteur privé

Après la découverte, place à la conquête et l'exploration. Alors que le secteur privé s'empare de plus en plus de l'industrie aérospatiale, les opportunités pour des fournisseurs de matériaux nécessitant une expertise fine comme Solvay sont légions. D'un point de vue stratégique, cela se traduit par la considération du segment "aérospatial" de l'entreprise, responsable pour 8% de son chiffre d'affaires, comme regroupant des activités "de croissance" (notamment celles touchant à l'espace et au lancement).

"Entre 1970 et 2011, Solvay a fourni à la Nasa plus de 14.500 kg de matériaux ablatifs pour chaque lancement." Dan Eskelsen Product portfolio manager chez Solvay

Ici, il faut comprendre que Solvay entend bien participer à la révolution qu'est en train de vivre le secteur aérospatial mondial. "L'exploration spatiale, les missions sur la Lune et sur Mars sont en cours de planification et de grandes constellations de satellites sont prévues. Par ailleurs, le tourisme spatial suscite de plus en plus d'intérêt", liste Dan Eskelsen. Autant d'opportunités pour Solvay de faire valoir son savoir-faire. "Notre portefeuille de produits est le mieux positionné sur les marchés pour apporter la solution la plus exigeante aux besoins de performances de nos clients", appuie-t-il encore.

Mais la croissance attire. Et il va falloir résister aux incursions de nouveaux entrants, bien décidés à se faire leur place dans cette industrie en pleine explosion. En qualité de leader, Solvay n'a donc pas droit à l'erreur et ne peut pas se permettre de rater une marche.