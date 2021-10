Syscade, un labo mobile pour traiter les fûts radioactifs

Deux en un

Complexe de prime abord, ce projet, réalisé avec le groupe Technord, vise à s'attaquer à la problématique épineuse que représente la détermination précise du contenu des fûts radioactifs enfouis, à titre temporaire, depuis parfois très longtemps. En effet, en attendant leur stockage définitif, ces fûts sont enterrés temporairement et, selon le CEO de DSI et chef de projet de Syscade Thierry Delvigne, "quand on les déterre, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans".