Un laboratoire bruxellois à ciel ouvert pour l'hydrogène vert

Hydrogène, hydrogène, hydrogène. Dans le monde de l'énergie, c'est le mot qui est sur toutes les lèvres (et dans les plans de relance) en ce moment. Qu'il soit un carburant, une alternative au gaz naturel ou un moyen de stocker l'électricité , l'hydrogène apparaît de plus en plus comme une solution à de nombreux maux à l'ère de la transition énergétique. Mais encore faut-il qu'il soit vert (et non gris ou bleu), c'est à dire produit à partir d'électricité renouvelable. C'est là que se trouve la vraie révolution.

Laboratoire à ciel ouvert

C'est à Anderlecht, sur un terrain appartenant à Sibelga, que les premières études ont pu avoir lieu. Démarrée en septembre 2020, la collaboration durera deux ans et sera supervisée par Sibelga. "Nous nous sommes demandés comment appliquer la transition énergétique à Bruxelles", indique Bruno Deremince, en charge du projet pour Sibelga. "Pour atteindre les objectifs de décarbonation, plus de la moitié des efforts doivent être réalisés dans les besoins de chauffage. Or, il existe là trois solutions complémentaires: la rénovation du bâti, qui est extrêmement longue et coûteuse, l'électrification des besoins énergétiques, mais le potentiel reste limité, et le développement de gaz alternatifs comme le biométhane, les gaz synthétiques et, bien sûr, l'hydrogène", explique-t-il.