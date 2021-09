Un microscope virtuel belge pour débusquer les cellules cancéreuses

Une résolution plus grande

C’est là qu’intervient le savoir-faire de Cytomine, une spin-off de l'ULiège. Créée initialement en tant que coopérative, la petite société, qui est pour l'instant logée dans l'incubateur WSL, a développé une plateforme logicielle qui permet d’explorer, de partager et analyser ces images de nouvelle génération qui peuvent faire plusieurs dizaines de gigapixels. "En moyenne, un scan de biopsie prend la place de 2.000 radios sur le serveur d’un hôpital", explique Grégoire Vincke, cofondateur et directeur marketing et développement commercial de Cytomine. "Notre plateforme permet de naviguer dans de très grandes images via une interface web. On est dans le même genre de technologie que Google Maps. On laisse la grosse image sur le serveur et chacun avec son navigateur va télécharger les petites tuiles dont il a besoin. Ce concept d’image pyramidale permet en quelque sorte de virtualiser un microscope", note-t-il.