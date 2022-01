A’seedbot, le robot qui plante des graines dans le désert

Un petit robot autonome a été développé comme travail de fin d'études, à Dubaï. Sa mission? Planter des graines dans des zones désertiques pour réhabiliter leur potentiel agricole.

La ressemblance est flagrante. A'seedbot a des yeux qui évoquent WALL-E, le célèbre robot compacteur des studios Pixar, qui ramasse obstinément une myriade de déchets sur une planète désertée par les humains. Mais A’seedbot, robot autonome long d’une vingtaine de centimètres, ne ramasse rien. Il sème des graines.

A'seedbot est un projet de fin d'études, fruit de l’imagination du designer Mazyar Etehadi de l'Institut de Design et d'Innovation de Dubaï, et présenté au Global Grad Show, il y a quelques semaines. Le robot est équipé de panneaux solaires qui se chargent en journée et lui permettent d'opérer la nuit dans un rayon de 5 km.

Ses jambes hélicoïdales imprimées en 3D se fraient un chemin dans le sable à la recherche de niveaux d'humidité adéquats pour planter ses graines dans des zones fertiles. Il plante les graines placées dans son réservoir sur base des données récupérées par ses capteurs et son système de navigation. Outre le capteur d'humidité du sol (présent dans l’un de ses deux "yeux"), le petit robot dispose d'un capteur anti-collision intégré. Selon son concepteur, A’seedbot est destiné "aux agriculteurs et aux autorités publiques".

"C'était une solution facile à trouver, mais personne ne l'avait trouvée jusque-là", a commenté Mazyar Etehadi au micro de CNN, en marge de la présentation de son projet.

Dans le film éponyme de 2008, WALL-E avait pour mission d’empiler les détritus sur un monde désert. A’seedbot vise, lui, à transformer des superficies un temps abandonnées en terrains exploitables pour l'agriculture. Nettoyer une planète vide ou cultiver dans le désert, même combat absurde?

Dégradation des terres arides

De prime abord, l’objectif agricole du petit robot dubaïote peut sembler insensé sur un territoire desséché et inhabitable. Ce n’est pas forcément le cas, tant il existe certains endroits précis dans les zones arides, qui présentent un niveau d’humidité suffisant pour qu’une plante puisse s'y développer.

La désertification est en fait un phénomène souvent mal compris. Bien plus que la supposée extension des déserts existants, il est surtout question de la dégradation des terres arides en zones "sèches". Les terres concernées, en se désertifiant, perdent leur potentiel biologique, productif et économique sous l’effet notamment de pratiques agricoles inadaptées et des dérèglements climatiques.

"La désertification est un problème majeur à travers le monde causé par des pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière, le changement climatique et la surexploitation générale des terres. Mais tout comme le changement climatique lui-même, la désertification est un problème écologique complexe. Je souhaite juste qu'il y ait plus de plantes, plus de verdure", a déclaré Mazyar Etehadi.

Restaurer au moins un milliard d'hectares de terres dégradées

Selon diverses estimations, la perte des espèces et services écosystémiques des terres dégradées représenterait 10% du PIB mondial annuel. À ce jour, et sous l'égide des Nations Unies, les engagements de plus d'une centaine de pays prévoient la restauration d'un milliard d’hectares de terres au cours des dix prochaines années - soit une surface plus ou moins équivalente à la superficie de la Chine. L'enjeu est colossal, et avec ses doux yeux, le petit robot planteur de graines ne sera pas en mesure, seul, de faire des miracles.