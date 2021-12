Bruno Clerckx: "Utilisons l'énergie transmise par les ondes"

Père de la transmission de données sur smartphone, le Belge Bruno Clerckx, lauréat de la médaille Blondel, travaille sur la transmission d'énergie sans fil. Entretien à l'aube d'une révolution.

Télécharger des quantités de données rapidement sur son smartphone paraît évident. Et pourtant, c’est l’œuvre d’années de recherche d’un docteur de l’UCLouvain, Bruno Clerckx. Aujourd’hui, il planche sur la transmission de l’énergie sans fil qui pourrait révolutionner l’internet des objets et notre approche des ondes. Entretien avec le tout récent lauréat de la prestigieuse médaille Blondel.

Comment vos recherches sont-elles devenues un standard technologique présent dans les milliards de téléphones portables et antennes en circulation dans le monde?

Ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les ondes électromagnétiques. Nous ne le voyons pas, mais nous évoluons dans un gigantesque bain d’ondes qui circulent autour de nous. J’ai commencé ma thèse doctorale sur le système multi-antennes qui est utilisé pour transmettre les données et les communications entre les utilisateurs d’un réseau mobile vers 2001 à l’UCLouvain. L’objectif était d’améliorer la qualité et le débit de transmission des données pour l’émetteur et le récepteur.

Comment avez-vous fait pour augmenter la quantité de données que l’on peut transmettre sans perdre en qualité?

Il fallait trouver un moyen de synchroniser ces antennes pour les rendre plus efficaces. On appelle ça le MIMO (multiple Input, multiple output). J'ai alors développé un algorithme qui permet de synchroniser ces antennes et d’augmenter le débit des données. Il est aujourd’hui encore utilisé dans les réseaux 4G et 5G et dans tous les smartphones du monde.

Y a-t-il une limite dans la quantité de données que l’on pourra un jour échanger?

Théoriquement, on ne peut pas transmettre plus qu’une certaine limite. Claude Shannon a expliqué ça dans sa théorie de l’information. Un émetteur et un récepteur ne peuvent mathématiquement pas se transmettre plus de X informations de façon correcte, sans altérer cette information. Sauf que les réseaux actuels, ce n’est pas juste un émetteur et un récepteur, ce sont des milliers d’antennes et des millions de smartphones interconnectés. Les limites fondamentales et mathématiques ne sont pas connues pour un réseau cellulaire. La technologie parvient toujours à améliorer les réseaux et à permettre de pouvoir transmettre toujours plus de données entre chaque point du réseau.

Après vos travaux sur la transmission des données, vous êtes parti pour la Corée du Sud. Pourquoi?

J’ai écrit un livre sur le sujet de mon doctorat et de nos découvertes. Ensuite, je suis allé en Corée du Sud pour travailler pendant six ans chez Samsung, dans leur centre de recherche. J’ai notamment travaillé sur les normes 4G, c’était une bonne manière d’appliquer les recherches effectuées quelques années auparavant.

Sur quoi travaillez-vous actuellement?

J’ai quitté Samsung en 2012 pour me diriger vers l’Imperial College of London où j’ai désormais un laboratoire de recherche sur le "sans-fil". L’idée est de trouver des solutions pour utiliser les ondes électromagnétiques le plus efficacement possible pour des applications liées à la communication, mais aussi à l’énergie.

Vous voulez dire que vous cherchez à transmettre de l’énergie au travers des ondes de nos téléphones?

Les réseaux 5G ou 4G émettent des ondes, les smartphones aussi. Ces ondes portent des informations d’un point A à un point B. Les ondes radios transmettent naturellement aussi de l’énergie. Cette énergie n’est pas exploitable par les récepteurs actuels. Mais dans 20 ans, la quantité d’énergie nécessaire pour faire opérer un objet connecté de faible consommation sera équivalente à l’énergie dégagée par les ondes. Il pourrait donc être alimenté sans fil.

Il faut comprendre que la façon dont on transmet les ondes va changer. Nous cherchons à créer une forme d’onde qui soit bonne pour les communications et pour la transmission d’énergie sans fil. Elle doit être capable de faire plusieurs choses en même temps.

Pour quel type d’applications cette énergie via les ondes serait-elle intéressante?

L’application évidente, c’est l’internet des objets. Tous les objets connectés utilisés pour le contrôle de température, la détection incendie ou de fuite, pour la qualité de l’air, ou encore les senseurs utilisés dans le transport et la logistique.

Est-ce qu’il s’agit d’un nouveau type d’onde?

Les ondes sont déjà là, on utilise les mêmes bandes de fréquence qui sont utilisées actuellement. On essaye juste d’utiliser les ondes de façon plus intelligente. Le but est de capter l’énergie émise par les ondes radio. C’est de l’énergie perdue pour le moment que l’on veut réussir à capter et utiliser.

Quand pensez-vous que cela va devenir une réalité ?