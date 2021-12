Ces 10 innovations de 2021 vont vous inspirer pour 2022

Dans cette page, se croisent régulièrement les enjeux de santé et de technologie, d’alimentation et de vie privée, de mobilité et d’environnement. Les questions y sont posées sans angélisme, parce qu’au-delà des effets d’annonce, une bonne histoire "Innover" éclaire et inspire. Mieux encore, elle crée un "déclic" qui permet à la fois de comprendre le monde tel qu’il est et de se projeter dans ce qu’il sera peut-être demain.