Des Belges inventent la valise du futur

Samsonite revisite le concept de valise pour séduire une nouvelle génération de voyageurs. Et pour l’aider à réinventer le bagage de papa, le géant américain s’est associé à l’agence de design malinoise, Achilles.

Une valise recèle-t-elle encore un grand potentiel d’innovation? Non, serait-on tenté de répondre. Depuis plusieurs générations, les voyageurs répètent les mêmes gestes: ils ouvrent le bagage, le remplissent de vêtements plus ou moins soigneusement et le vident une fois arrivés à destination. Indépendamment de l’évolution des matériaux composant la valise, le concept semblait plié une fois pour toutes.

Mais une valise ne pourrait-elle pas faire davantage que transporter des affaires personnelles d’un endroit à l’autre? C’est la question dont s’est emparé Erik Sijmons, senior design director du géant américain du bagage, Samsonite. "Nous avons observé la montée en puissance du 'slow travel'", pointe Sijmons. "Pour un groupe de gens de plus en plus nombreux, le voyage est à présent aussi important que la destination. Ils partent en voiture ou en TGV et prennent du bon temps d’étape en étape. Mais comment une valise peut-elle répondre aux nouveaux besoins qui en découlent?"

Erik Sijmons s’est attelé à y répondre, avec son équipe de développement, opérant au siège européen de Samsonite à Oudenaarde, avec le concours de l’agence de design malinoise Achilles Design.

"Accessibilité, tel était le nom de code de notre mission." Lukas Van Campenhout Expert en design industriel chez Achilles

"Accessibilité, tel était le nom de code de notre mission", se rappelle Lukas Van Campenhout, expert en design industriel chez Achilles et professeur de développement de produits à l’Université d’Anvers. "La génération actuelle de valises est très axée sur l’aérien. Mais d’une valise qui passe la plus grande partie du voyage dans la soute à bagages, on n’attend pas grand-chose. Ces besoins changent du tout au tout si vous devez y accéder régulièrement tout au long du voyage. Dès lors, comment rendre cette valise plus fonctionnelle?"

Par-devant

La solution imaginée par Samsonite et Achilles est si simple qu’on se demande pourquoi personne n’y avait pensé auparavant.

La nouvelle collection de valises que Samsonite commercialise actuellement sous le nom d’IBON ne s’ouvre pas latéralement, mais par-devant. Cette adaptation en apparence toute simple crée en réalité une multitude de nouveaux modes d’utilisation de la valise.

"Lorsque vous ouvrez une valise classique, elle prend d’un coup le double de place", fait remarquer Van Campenhout. "Une autre configuration permet de lui conserver sa superficie initiale. Ce qui crée un monde de différence si vous devez l’ouvrir dans un petit compartiment de train, dans une chambre d’hôtel ou le coffre de votre voiture."

"Nous avons déposé différentes demandes de brevets dans le monde pour un nouveau modèle de valise." Erik Sijmons Directeur du Design chez Samsonite

De ce nouveau concept a découlé une cascade d’innovations, précise Ward Van Coppenolle, qui a participé au projet en qualité de designer industriel chez Achilles. "Dès que nous avons eu en mains le prototype en bois qui matérialisait l’idée de cette nouvelle configuration, plusieurs possibilités additionnelles nous sont venues à l’esprit. Ainsi, nous y avons ajouté rapidement une poignée à l’intérieur, pour conserver toute la fonctionnalité de la valise si vous devez la déplacer d’une chambre à l’autre, par exemple. Comme elle ne prend pas plus de place ouverte que fermée, on peut la 'balader' sans difficulté. C’est pratique, par exemple, si vous devez remplir votre valise avec les vêtements de vos enfants dont la garde-robe se situe dans des chambres différentes."

Le contenu de la valise est maintenu à sa place au moyen d’un système de panneaux coulissants à cliquer. Erik Sijmons: "Tout reste ainsi bien fixé et rangé, même lorsque la valise n’est pas pleine. Nous avons déposé différentes demandes de brevets dans le monde pour un nouveau modèle de valise."

Avis sur YouTube

Après quatre ans de développement, de fabrication et de tests approfondis, Samsonite a lancé sa ligne de valises d’un nouveau type. Elle est déjà proposée en Europe et aux États-Unis et est en cours de lancement sur différents marchés asiatiques. Il est encore trop tôt pour en dresser un premier bilan commercial, mais ce produit innovant semble avoir fait mouche auprès d’un certain public si l’on en juge par les réactions spontanées de consommateurs, souligne Lukas Van Campenhout. "Lorsqu’on voit surgir spontanément des avis enthousiastes sur YouTube, c’est généralement bon signe."

Cette valise n’a pas pour ambition de remplacer l’offre classique de Samsonite. Mais le groupe américain espère que cette innovation en grande partie belge conquière une place de choix dans sa gamme de bagages.

Un succès commercial ferait d’ailleurs le plus grand bien aux finances de l’entreprise, qui a particulièrement souffert de la crise du covid.

1,5 milliard de dollars En 2020, Samsonite a vu son chiffre d'affaires chuter à 1,5 milliard de dollars en raison de la crise du covid.

En 2020, Samsonite a vu ainsi son chiffre d’affaires passer de 3,6 milliards à 1,5 milliard de dollars. Une chute logique durant une période où les possibilités de voyages avaient fondu comme neige au soleil. Cette disette avait obligé l’entreprise à réduire ses coûts l’an dernier, ce qui s’était traduit par des licenciements à Oudenaarde.

Moralité

Mais le développement de la gamme IBON, qui a commencé avant la pandémie, ne constitue pas une réponse de Samsonite à l’impact de la crise du covid sur les habitudes de voyage des consommateurs, tiennent à souligner les designers. Cette innovation est au contraire née de l’idée qu’un concept peut influer sur le comportement des gens, et pas seulement l’inverse, précise Lukas Van Campenhout. "En imaginant un nouveau concept, un designer peut favoriser un certain comportement, en l’occurrence les voyages durables grâce à cette valise."

Les développeurs de produits devraient davantage prendre à cœur ce pouvoir d’influence, estime le professeur qui, à l’université, mène des recherches sur la "moralité" des produits de consommation. "Le design a eu très longtemps comme unique fonction d’adapter les produits aux besoins du consommateur. Mais l’inverse peut être vrai également. Un bon concept peut changer la donne, un produit bien développé peut contribuer à faire advenir un monde meilleur."

Samsonite Le groupe d’origine américaine domine le marché des bagages et des produits qui y sont liés. Samsonite a été fondée en 1910 à Denver par Jesse Shwayder, qui a baptisé son entreprise et son premier modèle de valise ("Samson") en référence au personnage biblique. Le siège européen de Samsonite est établi en Belgique, à Oudenaarde, depuis les années 1960. L’usine belge et le centre de distribution emploient plus de 750 personnes.