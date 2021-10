Des chercheurs belges boostent la culture des cocotiers

Bart Panis du Laboratory for Tropical Crop Improvement de la KU Leuven et Bioversity International/CIAT et le doctorant Hannes Wilms ont cherché l’inspiration du côté des bananiers. Bart Panis a étudié ainsi comment une hormone de croissance déterminée pouvait inciter les cocotiers à générer des pousses latérales. Dans des conditions normales, cela ne se produit pas. "Ils investissent toute leur énergie dans une seule pousse, qui doit croître le plus vite et le plus haut possible. Les plants sont donc très difficiles à cloner et à conserver", explique Bart Panis.