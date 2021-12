Grâce à vos vieilles huiles, le diesel n’a pas dit son dernier mot

Les vieilles huiles de friture et résidus s'invitent dans le diesel de synthèse. Une solution pour relocaliser en Europe une production d'un carburant qui ne s'avoue pas vaincu.

Il est devenu au fil des dernières années une sorte de vilain mot : le diesel. Pourtant, en coulisses, la technologie diesel continue de progresser. Déjà à la pompe, on trouve jusqu’à 7% de "biodiesel", sans que presque personne ne le sache. Un bienfait pour l'environnement si ce diesel est renouvelable.

Mais la vraie innovation du carburant s’appelle diesel de synthèse, qui peut tout bonnement remplacer le diesel classique. C’est ce fameux produit dans lequel croit tellement le secteur de l’aviation pour se verdir rapidement.

"La consommation mondiale de pétrole est de 4,5 milliards de tonnes. Quoi que l’on fasse, il sera difficile de supprimer tout le pétrole d’ici 2040", indique en guise de préambule Johannes Hartig, patron des ventes en Europe chez Neste.

La société finlandaise est le plus grand producteur de diesel de synthèse au monde. Elle produit 3,2 millions de tonnes par an à l'heure actuelle et veut passer à 4,5 millions de tonnes d'ici 2023. Elle a récemment décidé de commercialiser son produit à la pompe dans le réseau Q8 en Belgique.

Biodiesel wallon

Il s'agit de bien faire la distinction donc entre deux types de diesel "renouvelables". Il y a d'abord le biodiesel que vous trouvez depuis un certain temps à la pompe mélangé au diesel classique. "Il s'agit d'une molécule qui provient des huiles et qui a des atomes d’oxygène. Sa capacité énergétique est inférieure par rapport aux hydrocarbures conventionnels", nous explique Aurore Richel, professeure à Liège Université/Gembloux.

Avec ses étudiants, la directrice du Laboratoire de biomasse et technologies vertes a tenté de produire son propre biodiesel en laboratoire à partir de résidus locaux. "On leur a demandé de collecter des huiles usagées des particuliers et des restaurants pour voir si c’était faisable pour le transport routier" explique-t-elle. "La réponse est oui."

Cette expérience est donc un cas d'école pour sensibiliser le public à l'importance de la collecte des vieilles huiles, notamment auprès des consommateurs. Car le potentiel est grand en Belgique pour la collecte d'huiles usagées.

Le laboratoire s'est vu octroyer un budget de 3 millions d'euros du Fonds de transition énergétique pour développer des biocarburants avancés applicables sur le territoire belge.

Diesel de synthèse

"Un diesel de synthèse est fait à base de matières premières renouvelables. Cela réduit jusqu’à 90% le CO2 du carburant sur son cycle de vie", estime Johannes Hartig. Il rappelle que pour décarboner le transport, il faudra toutes les solutions disponibles. "Nous avons une solution prête à l'emploi qui utilise les moteurs existants", insiste-t-il.

Le diesel de synthèse sera particulièrement adapté aux applications de transport qui nécessitent beaucoup de puissance, comme les camions ou les transports de passagers groupés.

On pense aussi aux moteurs dans la construction, le secteur agricole, naval, ou aux groupes électrogènes. Même une locomotive diesel pourrait en bénéficier. Une application très utile dans les pays comme la France ou l'Allemagne, où de grandes portions de voies ne sont pas électrifiées.

92% de résidus Dans le diesel de synthèse de Neste, 92% des matières premières proviennent de résidus. L'ambition est d'atteindre 100%.

Mais pour Neste aussi, il s'agit de développer un réseau de collecte, en Belgique comme ailleurs. Dans l'huile de synthèse de Neste, 92% de la matière première provient de résidus et 8% d'huiles végétales. Le but est de passer à 100%.

Huiles du McDo

Aux Pays-Bas, la société a mis sur pied un programme circulaire avec McDonald's et son logisticien Havi. Ce dernier récupère les huiles usagées des restaurants et les transporte à la raffinerie Neste de Rotterdam. Ces huiles deviennent ensuite du diesel de synthèse qui alimente les camions Havi qui fournissent les marchandises aux 252 McDonald's du pays.

Les dix étudiants de l'Université de Liège ont pu s'appercevoir qu'il restait encore du chemin pour l'approvisionnement local en huile. "Les huiles sont souvent mélangées à de l’eau et contiennent des impuretés, c'est un frein au déploiement", souligne Aurore Richel.

Elle rappelle que le côté propre de l'exercice dépendra beaucoup du type d'énergie utilisé à la production. "On reste dépendants d’une certaine forme de renouvelable. Il faut regarder toute la chaîne de valeur", ajoute-t-elle.

La majorité des étudiants impliqués viennent d’Inde, d'Asie, d'Amérique du Sud ou du Moyen-Orient. "La démarche est double. Il s'agit de revaloriser ce qui peut se faire sur le territoire wallon et de promouvoir les filières de collecte et de recyclage, mais aussi de démontrer ce qui serait transposable dans les pays des étudiants où la pratique du tri sélectif n’est pas d’usage", détaille la directrice du Laboratoire de biomasse et technologies vertes.

Le diesel de synthèse absent des débats sur les vieux diesels Les vieux diesels sont de plus en plus bannis des centres-villes, car ils sont mauvais pour la qualité de l'air. Dans ce débat, le diesel de synthèse a du mal à se faire entendre. Pourtant, "du fait qu'il n'a pas d'aromatiques, il est bien plus propre", explique Johannes Hartig, du producteur Neste. "Quand on traite des matières végétales, des résidus d'huile ou des microalgues à très haute température, on génère de l’hydrocarbure qui ressemble à du diesel . Cela permet de limiter le soufre et on élimine les particules fines ou la suie", détaille Aurore Richel, de l'ULg. Conserver les véhicules actuels Pour Neste, un vieux diesel qui roulerait au diesel de synthèse ne serait donc pas plus polluant qu'un diesel récent. Il existerait même différentes techniques possibles pour s'assurer qu'un vieux diesel ne roulerait qu'au synthétique. Hartig évoque des traceurs, des achats par carte de carburant limités à ce type de diesel ou des pistolets et prises différents. "Un des éléments importants de cette solution, c’est le coût total. La durée de vie du véhicule est augmentée. Il y a également moins de maintenance sur les moteurs", insiste Hartig. En gros, si le carburant de synthèse reste plus cher, il y aurait tout de même match en termes de coût total. D'autant plus si on compare cette technologie au coût d'autres technologies propres, souvent chères également.