La sieste au bureau, pour améliorer la productivité?

"La Nasa (agence spatiale américaine) a établi que 20 minutes de sieste permettent un gain de productivité jusqu'à 35% . Et l'Université de Chicago a démontré que la sieste réduit le stress : le corps sécrète du cortisol en excès quand il est en manque de sommeil, ce qui augmente le stress. D'où l'intérêt d'obtenir une meilleure régulation de cette sécrétion hormonale, ce qu'une sieste de 10 à 20 minutes permet. L'impact est aussi bénéfique en termes de vigilance et de mémoire."

La durée de la pause est importante. Au-delà de 20 minutes, on risque de tomber dans une phase de sommeil profond , tandis qu' en deçà de 10 minutes, on n'a pas suffisamment de temps pour lâcher prise et atteindre un niveau de relaxation profonde.

Plus rentable qu'une pause cigarettes

N'empêche qu'on se demande d'emblée comment réagit un patron d'entreprise quand on lui propose de payer pour faire dormir ses employés... "Il faut voir les choses autrement et les présenter à l'employeur comme un investissement ", répond Anthony Koljaj qui, avec son associé Paolo Capizzi, a créé la start-up WeNap en septembre dernier au sein de l'incubateur Start Lab Ichec à Bruxelles.

Une vieille habitude dans certains pays

La micro-sieste au travail a commencé à être adoptée par de grandes entreprises de la Silicon Valley aux États-Unis à partir de 2003 . Elle a mis plus de dix ans à traverser l'Atlantique, mais elle est désormais adoptée par un nombre croissant d'employeurs au Royaume-Uni, en Finlande ou en France et elle arrive chez nous.

En Extrême-Orient, elle fait partie des meubles depuis bien plus longtemps. " Au Japon , c'est une coutume largement admise, souligne Anthony Koljaj; si un travailleur fait sa sieste à un guichet ou une caisse, les clients le respectent et passent à un autre guichet. En Chine , le droit de sieste est même inscrit dans la Constitution."

Des cocons à sieste

En France, Nap&Up propose des programmes de sensibilisation aux entreprises, "pour légitimer la démarche auprès de la direction et des managers", détaille Gabrielle de Valmont. "On leur parle des troubles du sommeil, de l'importance d'une bonne hygiène de sommeil et ensuite, si elles souhaitent aller plus loin, nous leur proposons d'installer un ou plusieurs cocons à sieste sur leur site, ainsi que l'appli mobile qui l'accompagne." Cette dernière combine plusieurs services, dont un accompagnement vocal durant la sieste et un système de réservation anonymisé du cocon.