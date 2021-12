Les CV biométriques, au service de la machine humaine

Alors que le télétravail s'est considérablement développé à la suite de la pandémie, les outils technologiques de mesure des performances des salariés deviennent incontournables dans certains corps de métier. La portabilité des données peut être un atout pour les salariés… s'ils acceptent d'être notés comme de simples écoliers.

Les enfants d'aujourd'hui et travailleurs de demain ne sont décidément pas près d'en finir avec les bonnes et les mauvaises notes. La massification de l'utilisation des données par les grandes entreprises les mène inéluctablement vers un avenir professionnel où ils seront encore davantage évalués que leurs parents, jusque dans le nombre et la qualité des interactions qu'ils auront avec leurs collègues, voire dans la gestion de leurs émotions, avec l'analyse des pulsations, le ton de la voix, ou le rythme de parole.

Au milieu de la dernière décennie, VoloMetrix était l'une des entreprises les plus performantes dans les mesures de performance des employés. L'Echo avait évoqué sa montée en puissance en août 2015… seulement un mois avant que Microsoft la rachète, l'absorbe et la dilue totalement dans son écosystème de solutions pour les entreprises.

Le télétravail, facteur de développement

VoloMetrix avait mis en place plusieurs indices de performances relationnelles, comme le nombre d'emails envoyés par un collègue à d'autres collègues, le temps passé à discuter avec un supérieur hiérarchique chaque semaine, ou le temps passé en réunion. Les technologies ont encore beaucoup évolué depuis. Le recours de plus en plus fréquent au télétravail accélère évidemment cette dynamique de CV biométriques.

Les données récoltées peuvent être très intimes, comme le niveau d'attention, le niveau de fatigue, l'émotivité à certains moments clés ou la communication avec les collègues.

Avant la pandémie, 6% des sociétés américaines et canadiennes mesuraient les performances de leurs salariés avec des outils biométriques. Les données récoltées peuvent être très intimes, comme le niveau d'attention, le niveau de fatigue, l'émotivité à certains moments clés ou la communication avec les collègues.

Dans le monde de la finance, ce type d'outils est courant depuis plus longtemps, avec l'objectif de mesurer les émotions des traders pour déterminer la pertinence de leurs choix et la corrélation de leurs prises de décision avec leur état général.

De plus en plus, les entreprises élargissent la variété de données biologiques, comme le sommeil, les pratiques sportives ou l'alimentation. Selon Chris Brauer, professeur à la Goldsmith University et spécialiste reconnu de ce domaine, "le CV biométrique vise à rendre lisibles par les machines et l'intelligence artificielle des données non structurées émises par l'humain. C'est une transformation radicale."

Pour Abigail Gilbert et Anna Thomas, chercheuses à l'Institute for the Future of Work, à Londres, "la crise du Covid-19 a accéléré l'adoption par les entreprises de systèmes algorithmiques qui prédisent et contrôlent comment, quand et où les gens travaillent. Lorsqu'elles sont bien définies et déployées, ces technologies algorithmiques ont un vaste potentiel pour augmenter les compétences humaines, améliorer la sécurité professionnelle, et assurer une meilleure production. Mais elles peuvent aussi provoquer l'effet inverse."

"La dignité des travailleurs est mise à mal par un environnement de travail sous influence grandissante des algorithmes." David Leslie, Expert au Alan Turing Institute.

Au service de l'humain

Au Royaume-Uni, un rapport parlementaire sur le futur du travail a tiré la sonnette d'alarme, et appelé à une réflexion profonde sur "la nouvelle frontière de l'intelligence artificielle au travail", afin de mettre ces technologies au service de l'humain. "La dignité des travailleurs est mise à mal par un environnement de travail sous influence grandissante des algorithmes. Cela menace certaines des structures les plus essentielles qui ont depuis des siècles favorisé l'initiative individuelle, la liberté sociale et la créativité collective", a averti le professeur David Leslie, du Alan Turing Institute, qui était l'un des experts consultés.

"Jusqu'à présent, les inquiétudes ont surtout porté sur les liens entre automatisation et chômage", rappellent Abigail Gilbert et Anna Thomas. "Mais c'est moins le remplacement de l'humain par la machine que le traitement de l'humain en machine qui nous amène à penser que nous sommes entrés dans l'ère Amazon."

Une analyse que ne partage pas Chris Brauer, selon lequel le travailleur évolue justement vers des formes de moins en moins mécaniques. Cette complexification des tâches rend, selon lui, nécessaire l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux analyser et faire progresser le "travailleur augmenté": "Notre modèle existant a été construit sur l'idée que l'humain devait se compter comme une machine, pour des tâches répétitives. La machine peut de plus en plus faire ces tâches. Et sa fonction est avant tout d'être complémentaire de l'humain, de se mettre à son service. Les CV biométriques, par les données qu'ils récoltent, sont au service de cette force de travail augmentée."

Apprendre à chaque humain à reconnaître et aimer la machine qui sommeille en lui sera la clé de l'acceptation de cette évolution du travail... jusqu'à la redécouverte du sens.