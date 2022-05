Métavers: investir dans ce casino 3.0?

Avec le projet d'un métavers global, où il serait possible de travailler, de consommer ou de se divertir, c'est une toute une économie qui est en train d'émerger .

Sur fond de spéculation et de pari sur un avenir radieux et lucratif, les opportunités d’investissement sont déjà nombreuses. Il est déjà possible d'acheter un terrain, de miser sur certaines cryptomonnaies ou tout simplement de devenir actionnaire des entreprises qui bâtissent le métavers.