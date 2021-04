L'industrie alimentaire à l'ère du big data

Pour s'adapter à une demande alimentaire qui se personnalise, producteurs et distributeurs devront s'appuyer sur l’intelligence artificielle et la gestion des données.

La qualité de l'information plutôt que la taille des usines. Dans l'industrie alimentaire aussi, l'avenir passe par la traque du "buzz" sur les réseaux sociaux et par l'analyse de données toujours plus fines fournies, à leur insu ou de leur plein gré, par des consommateurs de plus en plus connectés.