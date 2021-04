La géolocalisation, simple comme trois mots

What3words a quadrillé l'intégralité du globe en 57.000 milliards de cases de 3 mètres carrés, auxquelles elle a attribué un nom constitué de trois mots. Ce concept révolutionne la géolocalisation.

Sauver des vies, diminuer le temps de recherche d'adresse, garantir une précision au mètre près, humaniser la localisation GPS, réduire la consommation de carburant et la facture énergétique... What3words permet tout cela, avec seulement trois mots. Enfin un peu plus, 40.000 exactement, dans une cinquantaine de langues différentes. Pour un total de 57.000 milliards d'appellations, correspondant à autant de lieux dans le monde.

Ces noms composés sont attribués de façon définitive, au hasard, à chaque case de trois mètres carrés. Et ils transforment des existences. Dans le monde entier, des services d'urgences utilisent depuis quelques années cette technologie pour venir en aide à des personnes en difficulté ou en situation de détresse.

Services d'urgence

L'application a déjà été adoptée par près de 90% des services d'urgences au Royaume-Uni. Au Canada, la police de l'Ontario a notamment réussi une intervention auprès d'une femme dont la voiture avait fait une embardée sur une plaque de glace, sur la rive d'un fleuve. Les autorités appellent les citoyens à télécharger cette application permettant de secourir avec une grande rapidité les personnes en détresse dans des zones difficilement accessibles.

Elle est aussi utilisée dans des centres de contrôle aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et en Allemagne. Au Royaume-Uni, les 38.000 salariés de Network Rail l'ont installée sur leur smartphone. L'été dernier, quelques secondes après le déraillement d'un train dans un coin perdu près de Stonehaven, l'un d'eux a transmis le nom du lieu aux services d'urgences. Le bilan de trois morts et six blessés aurait pu être plus lourd.

Que ce soit dans des zones géographiques reculées (mer, montagne, forêt) ou en pleine ville, elle permet de donner immédiatement sa géolocalisation. À la différence des données GPS, les trois mots peuvent facilement être vocalisés. Et l'application ne nécessite pas de connexion internet. Chaque minute compte. On sait notamment que les chances de survie diminuent de 10% par minute après un arrêt cardiaque. Cette application est également très efficace pour d'autres utilisations plus logistiques ou commerciales.

Mitsubishi, Mercedes et Chevrolet l'ont déjà intégrée dans une partie de leurs modèles, ainsi que la société de covoiturage Cabify. Un partenariat a aussi été mis en place avec la technologie HERE, qui fournit des services de navigation à 150 millions de véhicules dans le monde. "Utiliser une adresse classique dans un véhicule n'est pas forcément une bonne expérience", estime le directeur général de What3words, Chris Sheldrick. Les adresses sont souvent imposantes et longues à saisir. Même un assistant vocal a des difficultés à comprendre. Et une fois que l'adresse est rentrée, cela ne vous mène pas à un endroit très précis, comme une entrée spécifique. L'épingle du GPS tombe souvent au milieu du bâtiment."

Livraisons plus rapides

Les livreurs DHL et Hermes l'utilisent également, avec de réels bénéfices puisqu'elle réduit les temps de livraison de 42% dans les 1500 derniers mètres. What3words estime que 70% des adresses classiques ne mènent pas à l'entrée des bâtiments. La saisie d'une adresse What3words par la voix est également 25% plus rapide, et augmente de 135% la reconnaissance de la localisation.

Une expérimentation de Mercedes-Benz et du livreur DPD en Allemagne a par ailleurs conclu que l'utilisation de What3words réduisait de 15% le temps de livraison. La livraison quotidienne de 50 colis était effectuée en moyenne en une demi-heure de moins. "L'expérimentation a montré que ce système constitue une amélioration importante, notamment pour les jeunes conducteurs et ceux qui travaillent dans une zone de livraison qui ne leur est pas familière, a conclu Steffen Raiber, manager chez Mercedes-Benz Vans. "Cela enlève également beaucoup de stress et rend le travail du conducteur plus simple. Dans une période où le nombre de colis augmente considérablement, c'est un avantage compétitif clair."

Pour l'éternité

Ces 3 mots attribués pour l'éternité sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de retrouver quelqu'un dans une foule ou dans un lieu public. Les déclinaisons possibles dans le marketing ou l'événementiel, par exemple dans les salons d'exposition, sont évidentes.

Créée en 2013, What3words est utilisée dans plus d'un millier d'entreprises dans 193 pays. Elle espère accélérer son expansion internationale, notamment grâce aux 12 millions de livres de capitaux injectés par le fonds d'investissement du groupe IKEA, Ingka Investments.