Le clonage de voix se fait entendre

Cette nouvelle technologie offre des perspectives immenses dans la communication, le cinéma, la santé… et les arnaques en tous genres.

Une dizaine de minutes d'enregistrement suffisent aujourd'hui à un algorithme pour s'approprier la voix d'un humain, et la manipuler dans toutes les langues . Un procédé par lequel, le nouvel "hôte" peut non seulement "lire" un texte préparé à l'avance , mais aussi le traduire dans plusieurs dizaines de langues étrangères.

La société britannique Synthesia revendique 40 langages à son actif . Ses expérimentations et partenariats avec des institutions, des personnalités ou des entreprises se sont déjà avérées payantes. Le principe est toujours le même: répliquer un message dans un maximum de langages pour optimiser la communication vis-à-vis des cibles, des clients ou des employés .

Avec une autre start-up, Zapier, Synthesia propose notamment de générer des emails avec vidéo intégrée dans lesquelles il est possible, à partir d'un simple texte et d'un enregistrement vidéo de base, de multiplier à l'envi les personnalisations, contenus et langages à l'adresse des employés ou des clients. Le futur des multinationales est déjà prévisible: chaque maillon humain pourra être appelé par son prénom par le big boss, qui pourra lui détailler certaines mesures… sans avoir eu besoin de les prononcer.