Les tokens ont commencé à remplacer les actions

L’enjeu des tokens d'actions est énorme. "On met là le pied dans ce que beaucoup considèrent comme l’eldorado de la blockchain", explique Thibault Verbiest. "La 'defi' (decentralized finance, ou finance décentralisée, soit la finance utilisant la technologie de la blockchain, NDLR) ne représente encore qu’une part infime de la finance traditionnelle. Beaucoup d’observateurs disent que la blockchain va révolutionner la finance traditionnelle, car elle permet potentiellement, sous réserve des réglementations applicables, de rendre l’émission et la négociation de titres financiers plus liquides, plus accessibles et moins chères." L’avantage de la "defi" est d’offrir une plus grande automatisation avec un haut niveau de sécurité. Elle permet aussi de fractionner les titres: on pourrait ainsi acheter pour un euro de Tesla, alors qu’en bourse, une action du constructeur automobile vaut plus de 700 dollars.