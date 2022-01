Numériser les réseaux d'eau, nouveau défi à l'heure du réchauffement climatique

Propulsée par la recherche d'efficacité, la numérisation des réseaux d'eau est une industrie en plein essor. Les solutions se multiplient alors que les gestionnaires de réseaux cherchent à réaliser leur révolution numérique.

Sécheresses à répétition, pénuries, stress hydriques et infrastructures vieillissantes, les défis du secteur de l'eau sont colossaux. C'est d'ailleurs autour de ces thèmes brûlants que s'articule, du 11 au 14 janvier, la deuxième conférence internationale de l'eau (EauMega 2022) organisée par l'Unesco à Paris. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les problématiques rencontrées par les réseaux, de la production à l'évacuation, semblent avoir une réponse commune: la numérisation.

1 sur 5 Litre perdu En France et en Belgique, 1 litre sur 5 se perd dans les réseaux d'eau, entre la production et la consommation.

"Le digital a tout changé dans la détection des fuites", a indiqué, lors d'une table ronde entre spécialistes du secteur, le directeur des affaires publiques pour l'eau chez Veolia, Dominique Gatel, en réaction à la situation décrite par les gestionnaires de réseaux. Il faut dire qu'il y a du travail. En France, près d'un litre sur cinq se perd dans les réseaux. En Belgique, les chiffres sont similaires.

Frédéric Renaut Directeur des partenariats pour la performance et l'innovation chez Xylem France

Et le numérique ne s'attaque pas qu'aux fuites. Partout, des entreprises se forment autour de solutions nouvelles, s'attaquant à des problèmes bien spécifiques du cycle de l'eau. "Les outils numériques sont magiques. Il en existe pour chaque maillon de la chaîne", s'est enthousiasmé Frédéric Renaut, directeur des partenariats pour la performance et l’innovation chez Xylem France, un leader de l'industrie. "Selon nos calculs, l’intégration du numérique sur tout le cycle de l’eau va permettre une économie de 30% à la fois sur les investissements et sur l’exploitation. Et les résultats sont déjà spectaculaires", a-t-il ajouté.

Révolution

Derrière l'enthousiasme et les annonces des professionnels de l'industrie, faut-il donc comprendre que le secteur de l'eau a, à son tour, enclenché sa révolution numérique? Alors que de nombreuses entreprises se spécialisent dans les outils de collecte et de gestion de données appliquées au secteur, les gestionnaires de réseaux étudient leurs options. Parce que les problèmes observés – et transformés en opportunités – par les industriels sont bien réels.

David Brunet Directeur de la cellule de recherche de fuites à la Société Wallonne des Eaux (SWDE)

"Le vieillissement des infrastructures est réellement préoccupant. Il va falloir remplacer un bon nombre de portions du réseau dans les années à venir et, là, les données nous aident énormément", pointe David Brunet, directeur de la cellule de recherche de fuites à la Société Wallonne des Eaux (SWDE). Si l'on ajoute à cela le recul des précipitations, les sécheresses chroniques et l'industrialisation galopante, on comprend que chaque goutte compte, encore plus demain qu'hier.

"Nous travaillons aujourd'hui avec des données de terrain qui alimentent quatre logiciels et qui permettent le suivi de l'infrastructure, des débits d'eau, de la qualité de l'eau et de l'information géographique. Le défi maintenant pour nous est de croiser ces données avec des données extérieures, de les interconnecter et de les rendre intelligentes", explique David Brunet, qui avoue que la numérisation de son secteur est un phénomène très récent. Par là, l'homme espère pouvoir prévenir autant que guérir, de façon efficace et ciblée (et à moindre coût).

Réalité du terrain

Mais avant de parler de révolution, un certain rééquilibrage entre les laboratoires de recherche et développement et la réalité du terrain s'impose. Aujourd'hui, les solutions pullulent, des "balles connectées" insérées dans les conduites afin de détecter les fuites aux compteurs connectés, en passant par les pompes dotées d'une technologie d’intelligence décisionnelle, au point de donner le tournis aux gestionnaires.

David Brunet Directeur de la cellule de recherche de fuites à la Société Wallonne des Eaux (SWDE)

"Nous sentons que cela bouge, que l'industrie est en mouvement. Nous recevons énormément de propositions d'entreprises mais, souvent, ce sont des modèles théoriques qui ne correspondent pas encore à notre réalité", observe David Brunet. "Le futur de cette industrie réside dans les partenariats et la co-création entre gestionnaires de réseaux et entreprises spécialisées", prédit-il.

S'il est largement acquis que les données représentent un potentiel énorme d'amélioration des réseaux de façon ciblée et efficace, la jeunesse du secteur pousse encore les opérateurs à la prudence. Ici, il est question de qualité plutôt que de quantité. Le défi est de fiabiliser les données plutôt que de les démultiplier. Au risque d'en perdre le sens.

Une cellule dédiée

À la SWDE, un "département de la donnée" a justement été créé cette année afin de s'attaquer de front au virage qu'est en train d'emprunter le secteur. Une équipe d'une trentaine de personnes s'attelle désormais à faire parler les données collectées, à tester les solutions proposées et à développer des logiciels adaptés. Comme solution concrète, la SWDE a, par exemple, récemment déployé 2.000 débitmètres dans ses conduites afin de détecter et prioriser les fuites.

La transformation du réseau d'eau, à l'instar des réseaux gazier et d'électricité, s'annonce être un chantier crucial des années à venir. À l'heure actuelle, la SWDE investit 100 millions d'euros par an dans le renouvellement de ses infrastructures. Des chiffres qui seront sans doute appelés à grimper, même si, idéalement, les données devraient permettre d'optimiser les dépenses.