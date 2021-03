Un bond des inventions belges dans la santé et la chimie

Les demandes de brevets dans les technologies médicales et l’ingénierie chimique ont bondi en 2020 en Belgique. Solvay reste le champion belge des inventions.

En Belgique, le bond des inventions dans la médecine et la chimie permet de maintenir les demandes de brevets à un haut niveau. Selon le "Patent Index 2020" de l'Office européen des brevets (OEB), publié ce mardi, les demandes de brevets belges dans les secteurs des technologies médicales et de l'ingénierie chimique ont progressé de respectivement 42,5% et 91,2%.

2.400 demandes Au total, l'an dernier, les sociétés, universités et établissements de recherches belges ont fait 2.400 demandes de brevets.

Cette hausse a permis de compenser les nets replis constatés en 2020 dans d'autres secteurs, dont la métallurgie, les techniques de mesure et les transports. Les inventions dans le secteur de la santé pèsent désormais pour près d’un quart des demandes de brevets belges auprès de l’OEB.

Au total, l'an dernier, les sociétés, universités et établissements de recherches belges ont fait 2.400 demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets, selon l'OEB. Elles se sont quasi maintenues au niveau record de 2019 (2.422 demandes).

Lire aussi | Le secteur pharma belge se consacre davantage à la recherche qu'à la production

La Wallonie à la traîne

Le groupe chimique Solvay est à nouveau le plus grand déposant belge auprès de l’OEB avec 214 demandes déposées en 2020, suivi par le centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC, basé à Louvain (158 demandes), Umicore (96), Agfa (81), la KULeuven (81) et l’UGent (62).

Les entreprises, universités et établissements de recherche wallons restent absents du top 10 des déposants belges.

En incluant l'Institut flamand de biotechnologie (VIB), en neuvième position, il y a deux universités et deux instituts de recherche dans le top 10 des plus grands déposants belges auprès de l’OEB, une particularité de la Belgique par rapport aux autres pays.

Comme les années précédentes, les entreprises, universités et établissements de recherche wallons restent absents du top 10 des déposants belges.

L'aviation et l'aérospatial en fort recul dans le monde

Au niveau mondial, le nombre de demandes de brevets déposées auprès de l'OEB a presque atteint le niveau de l'an dernier (-0,7%). Les secteurs enregistrant les fortes progressions en la matière ont été les produits pharmaceutiques (+10,2%) et les biotechnologies (+6,3%). Les technologies médicales (+2,6%) gardent la première place en nombre de brevets, devant la communication numérique. À l'inverse, le secteur des transports est celui qui a connu la plus forte baisse (-5,5%), en particulier pour l'aviation et l'aérospatial (-24,7%), et, dans une moindre mesure, l'automobile (-1,6%).

Samsung est en tête, suivi de Huawei et LG.

Les pays les plus actifs dans la recherche sont la Chine (+9,9% de demandes de brevets) et la Corée du Sud (+9,2%). Dans l'UE, les demandes venant d'Allemagne (qui reste cependant en tête), ont baissé de 3%, tandis que les demandes françaises et italiennes ont augmenté respectivement de 3,1 et 2,9%.