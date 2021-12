Connaître le client, cet amant volage, pour mieux le séduire

La société gantoise Accurat cartographie le comportement d'achat des consommateurs en magasin. Elle vient de lever 1,1 million d'euros pour s'attaquer à l'Europe.

Vous avez le sentiment d'être observé quand vous faites vos courses ou simplement du lèche-vitrine? C'est normal. Plus personne ne remarque les caméras qui prolifèrent dans les magasins et les centres commerciaux. Mais elles sont omniprésentes. Pas un seul de vos mouvements ne leur échappe. Et derrière elles se cachent des technologies plus précises, plus sournoises diront certains, qui permettent d'affiner l'analyse du comportement des consommateurs.

80% 80% des achats sont encore effectués dans des magasins physiques.

Les comportements d'achat en ligne n'ont plus guère de secrets pour les grandes enseignes. Mais 80% des achats sont encore effectués dans des magasins physiques. Bien connaître les habitudes du client, dans et hors du magasin, est donc devenu le mantra des distributeurs. Cela tombe bien: les avancées spectaculaires de la technologie leur offrent sur un plateau des informations de plus en plus précises. Et des start-ups belges se positionnent sur ce créneau très spécifique, mais hautement stratégique.

Depuis trois ans, la société nivelloise Amoobi commercialise une technologie permettant d'étudier les déplacements des clients dans un magasin et d'analyser leurs comportements d’achats. Ces données sont consignées dans des rapports qui ont éveillé l'intérêt de géants de la distribution tels que Tesco, Walmart, Ikea ou Carrefour.

Savoir ce qui se passe ailleurs

Les capteurs d'Amoobi s'intéressent à ce qui se passe en magasin. Mais le client est volage et va volontiers voir si l'herbe est plus verte chez la concurrence. C'est là qu'intervient la technologie mise au point par Accurat. Cette scale-up gantoise créée en 2019 s'intéresse à ce que le client fait quand il n'est pas dans son supermarché habituel. Pour ce faire, elle a développé un logiciel utilisant les données mobiles pour cartographier l'environnement et le comportement d'achat physique des consommateurs.

"Nos algorithmes donnent une vue sur des données telles que le degré de loyauté des clients, l'évolution de leur comportement d'achat, des différences entre villes." Bart Muskala CEO et cofondateur d’Accurat

"Les algorithmes que nous avons développés nous donnent une vue sur des données telles que le degré de loyauté des clients, l'évolution de leur comportement d'achat, des différences entre villes, etc. Nous transposons ces données dans des graphiques accessibles via un site web pour nos sociétés clientes", explique Bart Muskala, CEO et cofondateur d’Accurat.

Des enseignes comme Delhaize, Lidl et Brico utilisent déjà la technologie de l'entreprise. Si un Delhaize, par exemple, connaît très bien sa clientèle, il ne sait rien de son comportement hors de ses magasins. Dans un marché hyper concurrentiel, il peut lui être utile de savoir si des clients (et combien) font aussi des emplettes chez Colruyt ou chez Carrefour, et d'avoir une idée précise des changements de comportement, une donnée devenue prépondérante avec la crise sanitaire. De quoi étendre le niveau de connaissance de la clientèle qui, actuellement, ne dépasse pas 10%, selon le patron d'Accurat.

Conforme au RGPD

Même si elle ne s'attaque qu'à une petite partie de leur spectre d'activité, la scale-up flamande titille des spécialistes des études de marché tels que GfK. "Ces entreprises sont moins avancées sur le plan technologique et s’appuient sur un échantillon de maximum 5.000 personnes, alors que nous avons un panel de plus de 100.000 personnes. L’utilisation des mégadonnées nous permet de donner des informations plus précises (elles sont à 95% exactes)", souligne Bart Muskala.

"Nous ne savons pas ce que le client achète mais nous comprenons mieux ses déplacements. Et nous respectons le RGPD." Bart Muskala CEO et cofondateur d’Accurat

Accurat garantit l'anonymat des clients. "Nous ne savons pas ce que le client achète, mais nous comprenons mieux ses déplacements. Et nous respectons le RGPD européen, qui protège la vie privée. Les données que nous examinons sont centrées sur le point de vue de nos clients, pas des consommateurs".

Présente jusqu'ici essentiellement en Belgique, Accurat commence à s'étendre aux Pays-Bas et a mis un pied en Allemagne. Elle ne compte pas en rester là. "Notre objectif, c’est de couvrir l’Europe entière. Parce que la vie privée est importante pour nous, nous avons décidé de limiter notre champ d'action à l’Europe. Aux États-Unis par exemple, beaucoup de nos concurrents font des choses qui ne sont pas permises ici", dit Bart Muskala.

1,1 million € Pour soutenir sa croissance en Belgique comme à l'étranger, Accurat vient de lever 1,1 million d'euros de capitaux frais.

Pour soutenir sa croissance en Belgique comme à l'étranger (depuis 2019, son chiffre d'affaires a triplé chaque année), Accurat vient de lever 1,1 million d'euros de capitaux frais auprès de KBC, de la Société flamande de participation (PMV), de l'Agence pour l’innovation et l’entrepreneuriat (Vlaio) et d'entrepreneurs en série flamands. L'entreprise, qui - emploie aujourd'hui - 13 personnes, compte aussi recruter.

Accurat ne manque pas d'ambitions. "Notre technologie est facile à déployer dans d’autres pays", assure Bart Muskala. Mais elle n’est pas protégée actuellement. "Il est difficile d’obtenir un brevet pour des logiciels qui sont basés sur des algorithmes. Nous avons sollicité un soutien financier du gouvernement flamand pour déposer une demande de protection de notre technologie. Mais ce sera très dur de l’obtenir."