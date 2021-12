Legacy, le jeu vidéo qui veut monétiser les entreprises virtuelles

Legacy, le dernier projet fou du concepteur de jeux vidéo très controversé Peter Molyneux, a déjà récolté près de 47 millions d'euros avant sa sortie. Basé sur les NFT, ce jeu se veut être un simulateur de gestion d'entreprises avec des profits bien réels à la clé.

Fonder son entreprise virtuelle, sa propre ville et prospérer en ligne, puis en vrai, voilà la promesse faite par Legacy, la nouvelle création du gourou du jeu vidéo Peter Molyneux et son studio 22cans.

Dans cet opus annoncé pour 2022, les joueurs seront amenés à monter leur affaire, inventer et fabriquer leurs produits, les vendre, employer les habitants de leur ville, puis espérer grandir et devenir, in fine, une véritable multinationale virtuelle.

"Pay-to-earn"

La particularité de Legacy est qu'il entend brouiller la frontière entre le réel et le virtuel. Pour avoir accès au jeu et commencer à bâtir leur empire commercial, les joueurs doivent d'abord faire l'acquisition d'un terrain virtuel, sous la forme d'un NFT (un certificat de propriété et d’authenticité d’une œuvre numérique), en utilisant la cryptomonnaie du jeu: le LegacyCoin, reposant sur la blockchain ethereum.

La mise en vente de ces terrains NFT semble d'ailleurs témoigner du potentiel mercantile et lucratif du projet, celle-ci ayant rapporté pas moins de 47 millions d'euros au studio. Mais avant que ces propriétaires virtuels ne récoltent les fruits de leur investissement, se muant au passage en véritables employeurs virtuels et mettant en branle ce laboratoire du capitalisme 2.0 pixellisé, la version finie du jeu doit aboutir et tenir ses promesses. Ce qui n'est pas exactement le point fort de l'homme en charge du projet.

Visionnaire ou mythomane

Il faut dire que les NFT, parce qu'ils permettent de valoriser et monétiser des actifs virtuels et des assemblages de pixels, laissent entrevoir une manne financière quasi infinie aux développeurs de jeux vidéo. Révolution ou feu de paille, ces certificats d'authentification virtuels attirent en tout cas l'attention de nombreux studios et il n'est pas étonnant, quand on connaît le personnage, de retrouver le Britannique Peter Molyneux aux origines de ce nouveau virage que tente d'opérer l'industrie.

Le profil de Peter Molyneux 1959 : Naissance à Guildford, UK.

: Naissance à Guildford, UK. 1986 : Création de la société Taurus, spécialisée dans l'édition de logiciels... et l'exportation de haricots vers le Moyen-Orient.

: Création de la société Taurus, spécialisée dans l'édition de logiciels... et l'exportation de haricots vers le Moyen-Orient. 1987-1997 : Fondation du studio Bullfrog et premiers succès.

: Fondation du studio Bullfrog et premiers succès. 1997 : Fondation du studio Lionhead et vente à Microsoft (2006).

: Fondation du studio Lionhead et vente à Microsoft (2006). 2012: Lancement du studio 22cans, responsable du développement de Legacy.

Né en 1959 à Guildford en Angleterre, Peter Molyneux est l'une des personnalités les plus polarisantes du monde du gaming. Fondateur des studios Bullfrog, Lionhead et 22cans, VP de Electronic Arts et directeur artistique de la branche gaming de Microsoft, l'homme a connu autant le succès que l'échec. À l'origine des jeux cultes Dungeon Keeper (1997), Black & White (2001) et Fable (2004), Peter Molyneux a ensuite vu sa réputation se dégrader auprès des gamers et des professionnels de l'industrie en raison d'une multitude de promesses non tenues, soldées par des échecs cuisants.

L'histoire de Peter Molyneux, résumée par jeuxvideo.com

Dans le milieu, faire une promesse ambitieuse que l'on ne peut tenir a même un nom: "la molynade". Et des molynades, il y en a eu beaucoup, des suites maintes fois annoncées et maintes fois reportées du jeu Fable aux révolutions graphiques et de jouabilité qu'elles devaient présenter, en passant par la polémique "Curiosity", ce jeu mobile collaboratif dont le gagnant était censé recevoir comme trophée "un secret qui changera sa vie à jamais" (il s'agissait en réalité de la possibilité de jouer un rôle privilégié dans un autre jeu de Molyneux, lui aussi soldé par un flop tonitruant), Peter Molyneux a passé la seconde partie de sa carrière à décevoir. Pour autant, plus passionné que jamais, il ne s'est jamais découragé, pas même lorsqu'un journaliste lui demandait en interview s'il ne souffrait pas de mythomanie.

God game

Aujourd'hui, ils sont encore quelques irréductibles à croire en Peter Molyneux. Et lui reste convaincu de sa capacité à pouvoir "changer le monde". C'est en réalité cette volonté qui lui a servi de moteur tout au long de sa carrière, au fil des initiatives, qu'elles soient couronnées de succès ou non.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le sous-genre du jeu vidéo qu'il a créé a été baptisé le "God Game" par l'intéressé lui-même. Le God Game évoque ainsi ce type de jeu où le joueur est doté de pouvoirs divins, seulement limités par l'acceptation de la divinité par ses fidèles. Fantasme ultime pour Molyneux qui, en véritable gourou, s'évertue à reproduire le schéma dans la vie réelle, n'en finissant plus de promettre, risquant toujours la "molynade", et perdant de nombreux adorateurs au passage.

Ici, le défi sera de proposer autre chose qu'un ersatz virtuel du métro-boulot-dodo déjà connu "en vrai". Et pour cela, l'attrait de Legacy devra reposer sur plus que la promesse du gain.

Désormais, avec Legacy, fidèles des NFT et de Peter Molyneux pourront se rassembler autour d'un objectif commun: la quête du profit. Mais pour que l'entrepreneur renoue avec le succès, il aura surtout besoin du soutien des véritables piliers de l'industrie: les joueurs. Ici, le défi sera de proposer autre chose qu'un ersatz virtuel du métro-boulot-dodo déjà connu "en vrai". Et pour cela, l'attrait de Legacy devra reposer sur plus que la promesse du gain. Il devra proposer une véritable expérience de jeu. Ce que Peter Molyneux n'arrive plus à faire depuis son époque dorée.