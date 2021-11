Prêt à passer à la réalité virtuelle? Nos conseils pour débuter

La réalité virtuelle n'est plus une promesse réservée à quelques geeks suréquipés. Facile d'utilisation et accessible financièrement, la nouvelle génération de casques VR offre une immersion à 360° dans des mondes ludiques et ultra-réalistes.

Vous en avez sans doute entendu parler, les grandes entreprises technologiques, comme Meta (ex-Facebook Inc.) ou Microsoft, préparent l'arrivée des métavers, des mondes virtuels interconnectés où il sera possible de se divertir, de consommer et de travailler, sans bouger de chez soi.

Pour convaincre le plus grand nombre d'adopter ces nouveaux univers numériques, l'industrie du divertissement mise sur les jeux VR (Virtual Reality) et sur leur facilité d'utilisation.

Vue en plein écran Casque Oculus Quest 2 ©Meta

La réalité virtuelle dans votre salon

Fleuron de la démocratisation de la réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2, développé par Meta, est le premier casque conçu pour le grand public. Doté de deux manettes, ce casque à moins de 350 euros offre une facilité de prise en main déconcertante. Un mètre carré de surface disponible et quelques minutes suffisent pour se sentir suffisamment à l'aise pour évoluer et interagir dans un environnement à 360°: se déplacer, saisir des objets, viser… La qualité des graphismes et l'environnement sonore finissent de vous convaincre que vous êtes ailleurs.

Une fois le casque sur la tête, le temps se dilate et le monde réel n'existe plus. En résumé, s'immerger dans des environnements réalistes, fantastiques, ludiques ou poétiques est devenu un vrai jeu d'enfant. La richesse et la diversité du catalogue de jeux et d'expériences proposées finiront de convaincre ceux qui hésitent encore.

Voici une sélection de 8 expériences qui valent le détour

1- First steps | Tutoriel de prise en main

À travers une série de petits jeux, on apprend à attraper des objets, à se déplacer et à interagir avec le monde environnant. Incontournable.

First steps - Oculus Quest 2

2- Beat Saber | Pour toute la famille

Un sabre laser dans chaque main, une musique entraînante et des cubes de couleurs à toucher, en rythme. Un concept simple et addictif.

Beat Saber - Oculus Quest 2

3- Space Pirate | Jeu de tir

Votre mission: défendre une base spatiale attaquée par une nuée de drones. Ludique et prenant.

Space Pirate - Oculus Quest 2

4- Half-Life Alyx | Jeu de tir et d'exploration

Menez l'enquête et combattez dans un monde futuriste. L'une des expériences les plus abouties et les plus immersives du catalogue.

Half-Life Alyx - Oculus Quest 2

5- Racket NX | Le squash à 360°

Au centre d'un dôme tapissé de losanges lumineux, vous frappez dans une balle en feu pour exécuter des figures et des combinaisons imposées. Une vraie séance de sport!

Racket NX - Oculus Quest 2

6- Moss | Pour les enfants, mais pas que

Vous guidez une souris lors d'un voyage poétique dans monde féerique.

Moss - Oculus Quest 2

7- Population One | Le Fortnite de la VR

Jeu de tir de la catégorie battle royale, dans lequel il faut éliminer tous les autres joueurs. Bluffant.

Population One - Oculus Quest 2

8- The Walking Dead | Pour se faire (vraiment) peur

Les amateurs de zombie et d'horreur ne peuvent pas passer à côté de cette expérience très réaliste et dont on ne ressort pas indemne.