Visite au cœur du laboratoire du futur d'IBM

Exceptionnellement, L'Echo a pu pénétrer dans l'un des laboratoires de recherche d'IBM où sont étudiées et façonnées les technologies de demain. Visite sous haute sécurité d'une fabrique à prix Nobel.

Il fait gris sur la petite ville de Thalwil, en ce matin glacial de novembre typiquement helvète. La ville abrite le siège de l'entreprise de torréfaction de café Illy et l'usine de chocolat Lindt. De quoi prendre des forces avant de gravir quelques centaines de mètres pour arriver jusqu'au IBM Research Lab de Zurich. Tel un château bâti à flanc de colline pour surplomber la vallée et voir arriver ses ennemis au loin, le laboratoire où IBM prépare le futur se dresse face à nous, drapé de blanc. On se croirait dans le repère du méchant d'un James Bond. Le bâtiment austère à l'air désert. Quand on croise enfin quelqu'un, il a l'air très surpris de nous voir là.

Au sous-sol, après avoir passé la sécurité, une première porte s'ouvre et nous tombons nez à nez avec un ordinateur quantique. Le Saint-Graal de l'informatique quantique est là, sous nos yeux. Il y a un boucan d'enfer dans la pièce, provoqué par le frigo lié à l'ordinateur censé maintenir les éléments les plus sensibles de la structure proches du zéro absolu, c'est-à-dire -270 °C. "C'est refroidi à l'hélium", dit une voix au fond du labo. Andreas Fuhrer sort de sa cachette pour surveiller qu'on ne touche pas à son bébé. "Ce n'est pas très différent du frigo dans votre cuisine, vous savez."

Vue en plein écran Andreas Fuhrer dans son laboratoire d'informatique quantique à Zurich. ©IBM

"Nous avons développé de nouveaux algorithmes quantiques qui pourraient permettre l'analyse des risques de portefeuilles d'investissement en temps réel. Aujourd'hui, cela prend plusieurs heures." Stefan Woerner Responsable de la recherche et des logiciels pour les applications quantiques chez IBM

L'informatique quantique utilise les phénomènes de la mécanique quantique, et traite non plus les informations sous forme binaire avec des bits qui sont des zéros ou des 1, mais avec des Qubits qui peuvent être des zéros et des 1. De quoi démultiplier la puissance et la vitesse de calcul. À l'étude depuis des années, la discipline tente à présent quelques timides sorties hors des laboratoires avec les premières versions d'ordinateurs quantiques commerciaux. Mais c'est bien ici que se prépare le futur de l'informatique, qui pourrait révolutionner certains secteurs. "Nous avons développé de nouveaux algorithmes quantiques qui pourraient permettre l'analyse des risques de portefeuilles d'investissement en temps réel. Aujourd'hui, de telles analyses peuvent prendre plusieurs heures, ce qui rend impossible une réaction immédiate en cas de crise", nous explique Stefan Woerner, responsable de la recherche et des logiciels pour les applications quantiques chez IBM.

Créer un médicament à distance

Au bout du couloir, Teodoro Laino nous emmène dans son petit laboratoire, où il travaille sur un robot révolutionnaire. Baptisé RoboRXN, il utilise des algorithmes de "deep learning", le cloud d'IBM et des laboratoires robotisés pour automatiser l'ensemble du processus de la création de réactions chimiques et aider les chimistes dans leur travail sans nécessiter de présence physique dans un laboratoire de recherche. Un test est mené en direct par un chimiste à des milliers de kilomètres de là. Le robot s'active sous nos yeux ébahis et provoque la réaction chimique souhaitée. Un exemple concret de la façon dont l'intelligence artificielle, la robotique et le cloud pourraient changer l'avenir de la découverte de médicaments.

Vue en plein écran Le RoboRXN est utilisé par des scientifiques du monde entier à distance. ©IBM

Si les centaines de recherches en cours au sein de l'IBM Research Lab de Zurich semblent parfois loin de notre quotidien, certaines sont plus compréhensibles par le commun des mortels, enfin presque. Une équipe européenne travaille, au sein du laboratoire helvète, à la prochaine évolution concernant la transcription de la parole en texte. Nous l'utilisons de plus en plus, notamment avec les assistants vocaux, et force est de constater, au vu du nombre de fois qu'il faut parfois répéter une commande vocale, que cette technologie n'est pas encore au point. Pour améliorer la détection du langage, les chercheurs utilisent l'informatique neuromorphique qui tente de reproduire le fonctionnement de nos neurones. En appliquant cette technologie, le temps de calcul et retranscription de la parole en texte est considérablement réduit, démonstration à l'appui. Une première mondiale qui pourrait prochainement se retrouver dans vos téléphones et autres appareils connectés.

Des récompenses à tous les étages

4 prix Nobel 4 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour des travaux réalisés au sein de l'IBM Research Lab de Zurich. Gerd Binnig et Heinrich Rohrer ont reçu le prix Nobel de physique en 1986 pour l'invention du microscope à effet tunnel. Un an plus tard, Georg Bednorz et Alex Müller ont reçu le même honneur pour la découverte de la supraconductivité à haute température.

La suite de la visite se déroulera au sous-sol. Au mur figurent des photos des différents prix reçus par des chercheurs issus du laboratoire helvète, dont quatre prix Nobel. Un sacré palmarès, interrompu par un inquiétant panneau prévenant des dangers des radiations laser. Derrière une énième porte de sécurité, nous débarquons dans le laboratoire de Leo Gross avec, au centre de la pièce, un étrange appareil massif à plusieurs branches à l'apparence d'un scaphandre à plusieurs têtes. C’est en réalité un microscope atomique. Avec son équipe, le chercheur allemand développe et applique la microscopie à force atomique comme outil pour comprendre la structure des molécules individuelles, et étudier le transfert d'électrons uniques à l'échelle atomique. Le microscope permet de visualiser de façon atomique les éléments du tableau de Mendeleïev.

Vue en plein écran Le laboratoire de recherche d'IBM est situé sur les hauteurs de Zurich en Suisse.

La nuit est tombée sur le lac en contrebas du laboratoire. En partant, nous apercevons une pièce complètement vide. Il s'agit de l'une des six pièces "sans-bruit" construites sur le site. Elles sont utilisées pour les recherches les plus sensibles, pour lesquelles l'environnement de recherche classique serait trop "bruyant". C'est donc à pas feutrés que nous quittons l'un des endroits où se prépare, pas à pas, le monde de demain.