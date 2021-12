World Mobile, la connexion dans les nuages

L'entreprise World Mobile proposera d'ici quelques mois une connexion internet aux habitants de Zanzibar via un ballon. L'idée d'une connexion depuis les airs n'est pas neuve. Sa mise en place est par contre bien complexe.

"L'industrie des réseaux mobiles n'investira pas dans le dernier kilomètre pour atteindre des endroits éloignés, car ce n'est pas assez rentable, laissant la moitié du monde déconnectée de la société numérique et des opportunités d'inclusion qu'elle offre." Si le constat lancé par World Mobile est assez brut, il n'est sans doute pas très loin de la réalité. Selon l'entreprise britannique, quelque quatre milliards d'êtres humains ne sont aujourd'hui pas connectés. Face à un tel constat, elle a décidé de focaliser son activité sur la réduction de la fracture numérique. Pour cela, l'entreprise s'attelle notamment à mettre en place ce coûteux, mais indispensable "dernier mile".

Son travail se fait donc là où une partie du réseau est déjà accessible. Mais en parallèle, la société se penche également sur les régions encore plus isolées, où le réseau, même de base, est tout simplement inexistant. Face au désert de connexion, la solution pourrait venir du ciel. World Mobile développe actuellement des ballons géants, gonflés à l'hélium et à placer en altitude. Ces derniers, qui s'alimentent en énergie via des panneaux solaires, sont reliés par câble à la terre et permettent de couvrir d'importantes surfaces.

"Une fois en vol, ils agissent comme des stations de base cellulaires flottantes transmettant des signaux radio aux stations au sol et aux appareils personnels." World Mobile

Encore au stade du développement, la technologie a toutefois visiblement fait un joli pas en avant. Fin novembre, World Mobile a annoncé le déploiement de ses premiers ballons dans le courant du mois de mai prochain à Zanzibar, un archipel tanzanien, qui doit faire avec un très mauvais réseau. "Une fois en vol, les ballons agissent comme des stations de base cellulaires flottantes, transmettant des signaux radio aux stations au sol et aux appareils personnels", explique le groupe dans son communiqué de presse.

Selon le groupe, l'installation permettra de couvrir environ les trois quarts d'Unguja, la principale île de Zanzibar. "Le déploiement donnera accès à l'économie numérique au sens large, y compris les communications, le commerce électronique, la finance, les soins de santé et l'éducation aux 896.000 habitants des îles", assure encore le groupe. Un accord a notamment été trouvé avec le gouvernement afin de donner accès à cette nouvelle connexion aux 300 écoles de l'île. "Le prix élevé de la communication est une barrière d'entrée majeure pour la majorité pauvre. Le lancement par World Mobile d'un service internet abordable à Zanzibar changera la donne, permettant à la grande majorité des Zanzibaris de participer pleinement à la révolution numérique", explique Said Seif Said, directeur général de l'agence de gouvernement électronique du pays.

4 milliards Selon World Mobile, 4 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès à Internet.

Vers l'infini et au-delà

Des négociations seraient également en cours avec la Tanzanie voisine afin d'éventuellement étendre le service. World Mobile compte bien en tout cas ne pas en rester là. Dans un second temps, World Mobile prévoit de lancer d'autres ballons, mais cette fois plus loin. En les positionnant dans la stratosphère, soit entre 15 et 20 km d'altitude, leurs ballons pourraient toucher un territoire beaucoup plus large. Aucune date n'est toutefois précisée pour ce nouveau projet. L'innovation demandera certainement encore pas mal de travail. Car si l'idée fait rêver, en pratique, elle est loin d'être simple à mettre en place.

"Le chemin vers la viabilité commerciale s’est avéré beaucoup plus long et plus risqué qu’on ne l’espérait." Astro Teller Directeur du centre de recherches Google X

Le géant Google en connaît un rayon sur le sujet. Durant près de dix ans la société s'est penchée sur la question avec son ambitieux programme Loon. Lancé en 2013, il avait pour objectif de connecter lui aussi les parties les plus isolées du monde et de mettre sur pied des réseaux de secours en cas de catastrophe naturelle. Des premiers tests encourageants avaient poussé l'entreprise à se lancer. En 2017, à la suite d'un ouragan, la firme avait déployé son concept à Porto Rico, ce qui aurait permis à l'époque de rétablir la connexion pour 10.000 locaux. Quelques années et millions de dollars plus tard, Google avait réalisé un nouvel essai commercial, cette fois au Kenya. En 2020, 35 premiers ballons avaient été envoyés dans la stratosphère, en partenariat avec l'opérateur local. Les quelques tentatives pourtant présentées comme encourageantes à l'époque n'auront toutefois pas été suffisantes pour convaincre le géant de poursuivre l'aventure. Google a finalement jeté l'éponge en début d'année, en annonçant mettre fin au projet. "Le chemin vers la viabilité commerciale s’est avéré beaucoup plus long et plus risqué qu’on ne l’espérait", avait expliqué à l'époque Astro Teller, le directeur du centre de recherches Google X.

L'intérêt de SoftBank

Malgré l'échec du roi de la Silicon Valley, d'autres géants persistent à croire en l'intérêt de ce type de connexion. Il y a quelques semaines, SoftBank a ainsi récupéré environ 200 brevets portant sur ce type de connexion, dont une partie de ceux développés par Loon. Ces derniers rejoignent ainsi son programme HAPS Mobile, qui a débuté il y a quatre ans. L'idée développée est toutefois un peu différente. Le holding verrait plutôt la connexion apportée par des aéronefs sans pilote, disposant de stations de base aéroportées. Ces dernières permettraient d'amener des connexions dans les régions les moins bien desservies et les plus difficiles d'accès pour les opérateurs, comme les îles ou les montagnes.