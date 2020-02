Distributeurs et fournisseurs, à qui perd gagne...

Le différend qui oppose Colruyt à Coca-Cola est le reflet d'une collision d'intérêts. Face à un consommateur qui refuse de payer plus pour ses produits de base, distributeurs et fournisseurs cherchent à doper leurs marges en jouant sur les prix. À la baisse pour les uns, à la hausse pour les autres.

Alors que les produits Jacobs Douwe Egberts sont toujours aussi rares dans ses rayons, le groupe Colruyt vient d'ouvrir un deuxième front. Faute d'avoir pu se mettre d'accord avec Coca-Cola , le distributeur de Hal a rendu "temporairement indisponibles" une série de produits du géant américain des sodas. Exit donc les Minute Maid, Fuze Tea et autres Nalu ou Appletiser.

"La problématique est la même pour les distributeurs et pour les fournisseurs. Pour eux, le seul créateur de valeur, c’est le volume de ventes ou le relèvement des prix." Pierre-Alexandre Billiet CEO de Gondola

On ne va pas dire que Colruyt devient coutumier du fait, mais le premier distributeur du pays n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà connu ces dernières années des conflits d'intérêts similaires avec PepsiCo, Nestlé et Mars. L'explication est simple: pour pouvoir rester le distributeur le moins cher du pays sans trop nuire à ses marges, Colruyt n'a d'autre solution que de faire pression sur ses fournisseurs. Quitte à couper (momentanément) les ponts quand il n'obtient pas ce qu'il veut.

Le contexte du marché belge est bien connu. Derrière Colruyt et ses 32,2% de parts de marché, la concurrence se fait de plus en plus pressante. Le néerlandais Albert Heijn (Ahold Delhaize) monte en puissance en Flandre, et son grand concurrent batave Jumbo vise à terme les 100 magasins en Belgique. Sans compter l'initiative de Carrefour, qui a baissé en novembre les prix de 1.000 produits, et la croissance inexorable de Lidl.

Ristournes

Pas d'autre solution donc que d'essayer de grappiller quelques ristournes chez les fournisseurs. Le hic, c'est que ceux-ci ont tout autant intérêt à gonfler leurs marges pour satisfaire leurs actionnaires. "La problématique est la même pour les distributeurs et pour les fournisseurs. Pour eux, le seul créateur de valeur, c’est le volume de ventes ou le relèvement des prix. Mais le consommateur n’est pas prêt à payer plus pour son Coca ou son Nutella", explique Pierre-Alexandre Billiet, professeur à la Solvay Business School et CEO du magazine spécialisé Gondola.

10 milliards € Selon le CEO de Gondola, les Belges achètent chaque année pour 10 milliards d’euros à l’étranger. Plus de 10% de ce que l’on consomme est donc acheté hors frontières.

Celui-ci avance aussi l’impact négatif de la fiscalité belge. "Chaque année, les Belges achètent pour 10 milliards d’euros à l’étranger. Autrement dit, plus de 10% de ce que l’on consomme est acheté hors frontières, ce qui explique que les distributeurs se montrent de plus en plus exigeants", dit-il.

En règle générale, ni l'enseigne ni le fournisseur n'ayant intérêt à ce que le litige se prolonge – le consommateur est de plus en plus versatile et va voir ailleurs –, les discussions en coulisses se poursuivent. "Avec Jacobs Douwe Egberts, nous évoluons de façon constructive vers une solution", assure-t-on d'ailleurs chez Colruyt. Comprenez: le fournisseur a sans doute consenti un petit effort dans la "bonne direction". Silence radio complet par contre sur le front Coca-Cola, où l'on ne se montre pas plus bavard.

Différent en France

Le litige avec Coca-Cola trouve peut-être une autre explication en France. Désireux de présenter une offre répondant mieux aux nouvelles tendances de consommation, le groupe Intermarché a exprimé il y a quelques semaines son souhait de réduire de moitié le nombre de références Coca-Cola proposées au client. Le géant US a répliqué en interrompant la livraison de ses produits en magasin.