Les 5 actions européennes qu'il fallait avoir en portefeuille en 2021...

Les investisseurs focalisés sur les titres de la zone euro ont assisté à de belles envolées en 2021. Les techs, les banques et les pétrolières ont mené la danse.

Avec une hausse de plus de 21% en 2021, l'indice Euro Stoxx 50 évolue en cette dernière semaine de l'année à quelques encablures de son record historique atteint le mois dernier.

Au sein du Stoxx 50, seulement quinze valeurs ne sont pas parvenues à gagner du terrain en 2021. Parmi elles, on retrouve notre AB InBev national qui affiche un repli d'un peu plus de 6% depuis le premier janvier. Le bonnet d'âne de la classe européenne revient à Philips qui a fondu de 24% sur les douze derniers mois.

À l'inverse, pour figurer dans le top 20 de l'indice phare de la zone euro, les sociétaires de l'Euro Stoxx 50 devaient afficher un rendement minimum de 30%.

1. ASML

L'action de la plus grande société des Pays-Bas écrase la concurrence sur le Stoxx 50. ASML est en passe de terminer l'année sur un bond de 81,9%.

Véritable poumon du secteur technologique, ASML affiche un carnet de commandes plein.

En 2020, la montée était déjà vertigineuse, dépassant les 55%. Un an plus tôt, le titre du fabricant méconnu de machines servant à imprimer les semi-conducteurs avait plus que doublé de taille. Sur une échelle de cinq ans, il est même question d'une hausse de 575%!

Véritable poumon du secteur technologique, ASML affiche un carnet de commandes plein, ce qui a séduit les investisseurs. Sa capitalisation boursière flirte avec les 300 milliards d'euros. L'action évolue autour des 720 euros. Sur les 40 analystes suivant ASML de près, 29 recommandent toujours d'acheter la valeur. L'objectif de cours à 12 mois se situe au-dessus des 772 euros.

2. ING

La deuxième action la plus performante en zone euro est également à aller rechercher à la Bourse d'Amsterdam.

L'action ING s'échange à présent à plus de 12 euros alors qu'elle était redescendue sous les 5 euros au plus fort de la crise sanitaire en mars 2020.

ING s'est appréciée de 61,1%, grimpant comme les autres établissements bancaires à mesure que les taux se sont redressés. La banque néerlandaise, qui avait quitté le Bel 20 en mars dernier, a aussi profité de la faiblesse de son cours pour racheter massivement ses propres actions.

L'action ING s'échange à présent à plus de 12 euros alors qu'elle était redescendue sous les 5 euros au plus fort de la crise sanitaire en mars 2020. Le consensus des analystes la voit franchir les 14,3 euros dans les douze mois à venir. Vingt suiveurs sont à l'achat, sept analystes invitent leurs clients à conserver le titre ING et seulement deux recommandent la vente.

3. Eni

Les valeurs liées à l'énergie sont également bien positionnées dans le palmarès des rendements en 2021. Eni s'est adjugé 54,5% depuis le premier janvier dernier.

+15,7% Le potentiel de hausse sur les douze mois à venir de l'action Eni est fixé à 15,7% par les analystes.

Le spécialiste italien des hydrocarbures a bénéficié de la reprise soutenue de l'activité économique, redevenant bénéficiaire en plein milieu de l'été au plus grand plaisir de ses actionnaires qui retrouvaient au même moment un dividende aussi élevé que celui versé avant la crise.

Actif dans l'exploration, le développement et la production de gaz et de pétrole, l'opérateur historique a su se diversifier au fil des ans. Si bien qu'il songe à introduire en bourse sa filiale de vente au détail et d'énergie renouvelable.

Le potentiel de hausse sur les douze mois à venir de l'action Eni est fixé à 15,7% par les analystes. Dix-neuf d'entre eux conseillent toujours l'achat.

4. Schneider Electric

L'année 2021 a aussi été marquée par le retour en force des valeurs cycliques. Parmi elles, celles qui avaient une longueur d'avance dans la lutte contre le réchauffement climatique ont tiré leur épingle du jeu.

La preuve avec le champion du monde français des biens d’équipement électrique basse et moyenne tension, Schneider Electric. Son action a pris près de 50% en 2021, charmant les investisseurs en quête de durabilité. Le groupe industriel génère 70% de ses revenus grâce à ses activités liées aux thématiques de lutte contre les émissions de CO 2 et de réduction de la consommation énergétique.

Les analystes vantent également le virage numérique réussi du mastodonte vieux de 185 ans. Ils semblent toutefois plus mitigés sur le potentiel de rendement de l'action au cours des douze prochains mois avec un objectif de cours moyen qui s'inscrit 4% sous le cours actuel de Schneider Electric.

5. Daimler

Daimler, BNP Paribas et EssilorLuxotica jouent des coudes en cette dernière semaine d'échanges pour tenter de terminer 2021 dans le top 5 des hausses annuelles. Les trois valeurs ont pris autour de 47% depuis le premier janvier.

La performance de Daimler est particulièrement appréciable quand on sait que le groupe s'est délesté récemment de sa division poids lourds à présent cotée distinctement à la Bourse de Francfort. Le constructeur des Mercedes a aussi réussi à doper sa rentabilité en 2021 avec un chiffre d'affaires en nette hausse.