Les clients immobiliers belges au sommet dans les Alpes

"Préserver les équilibres locaux fragilisés"

Dans les cimes enneigées également, la révolution numérique a "disrupté" le marché locatif existant par le biais de nouveaux entrants comme Airbnb ou Abritel. La commercialisation à distance d’un bien et de tous les services qui l’accompagnent (matériel de ski, transport, nettoyage, cours, etc.) devient ainsi à la portée de tout particulier, même s’il ne chausse pas les skis un seul jour sur les pistes du cru.

Ces dernières années, plusieurs stations alpestres ont adopté de nouveaux plans locaux d’urbanisme qui, tout en visant à préserver l’identité locale et enrayer l’exploitation anarchique du précieux filon blanc et vert, tentent de cadrer les nouveaux programmes immobiliers ou la réhabilitation cohérente du parc existant.

C’est la volonté affichée depuis des mois par Marc Bauer, le maire de Val d’Isère, et Emmanuel Cordival, qui cumule les fonctions de directeur général de l’Office du Tourisme local et de secrétaire de mairie. Tous deux se disent particulièrement soucieux de répondre aux inquiétudes croissantes des habitants de la localité à l’année et de tout faire pour préserver à la fois la vie associative et pour cadrer une exploitation durable du domaine touristique et skiable local dans le respect de celles et ceux qui en ont fait leur métier de proximité.

Selon Emmanuel Cordival, il est notamment urgent d’agir pour enrayer la spéculation immobilière galopante qui cellule l’accès au logement ordinaire dans la bourgade savoyarde: "Sans jouer au village gaulois, il faut pouvoir préserver ce qui fait le charme – architectural et villageois - de Val d’Isère. Mon rôle est notamment de ventiler et d’étendre l’offre d’hébergement selon la demande touristique réelle, en donnant accès à tous les publics. Mais dans le même temps, nous devons aussi garantir un accès au logement décent à toutes celles et ceux qui vivent et travaillent à l’année dans la station", insiste le patron de l’Office du Tourisme.

Ce dernier se désole lorsqu'il évoque les maigres moyens légaux dont il dispose pour enrayer ce qu'il appelle une "dérive de fond". "Nous faisons face à une offre démesurée d’investisseurs extérieurs très fortunés qui n’ont plus aucun souci pour la vie locale. Ils ne font plus des placements de gestion, mais purement patrimoniaux. Et ils spéculent sur la plus-value des murs, comme ceux qui placent leur superflu dans des voitures de sport qu’ils ne conduisent jamais ou dans des bouteilles de vin qu’ils ne boiront jamais. Cela tue à petit feu notre identité et nous coupe de nos racines".