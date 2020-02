Les grands patrons exilés en Belgique rattrapés par le fisc français

3 critères

Présomption

La loi de Finances française 2020 crée une présomption selon laquelle le dirigeant d’une entreprise située en France et qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros est automatiquement réputé exercer son activité professionnelle (même s'il s'agit de mandats non rémunérés) dans l'Hexagone . A moins qu'il puisse apporter la preuve du contraire...

Ce dirigeant est dès lors imposable en France sur la totalité de ses revenus ( français et étrangers ), et ce indépendamment du lieu d'exercice effectif ou de l'importance de l'activité.

Le seuil de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, en apparence extrêmement élevé, doit être relativisé. "Il s’apprécie en effet en tenant compte de la somme des chiffre d’affaires de la société faîtière et des sociétés qu’elle contrôle", précise Me Grégory Homans. Lequel ajoute qu’en France, "la notion de dirigeant est beaucoup plus large qu’en Belgique". Elle vise le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de l’entreprise, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, les gérants, etc.