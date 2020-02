Un cadre de GSK: "On va être beaucoup à revoir notre CV"

"On ne saura rien avant plusieurs mois"

"On savait, confirme Nathalie, elle aussi cadre anonyme. À vrai dire, voilà trois ou quatre ans que le mot 'restructuration' était dans l'air, sauf que l'on parlait plutôt de 450 emplois. C'est la suite logique de la fermeture de certaines unités de production à Rixensart et du rachat de Novartis. Il y avait des doublons, du côté des cadres. Ce qui est intrigant, par contre, c'est le timing, à quelques mois des élections sociales."

Pas si simple, estime Nathalie. "Il est vrai qu'avec notre profil, nous sommes souvent sollicités par d'autres employeurs. Mais enfin, là, il y aura beaucoup de monde sur le marché en même temps. Et pas mal de ces employeurs sont internationaux; ce n'est pas si facile de déplacer toute une famille. En tout cas, on va être beaucoup à remettre à jour notre CV." Ici, c'est l'amertume qui l'emporte. "La direction nous a demandé beaucoup de choses. Chez GSK, le taux d'absentéisme est supérieur à la normale et il y a beaucoup de burn-out. Et puis... ça."