Sortie de PRJ, la biotech liégeoise Artialis repart sur un nouveau modèle

La spin off de l'ULiège s'investit dans la détection et le traitement de la sarcopénie en partenariat avec Dim 3 et Nestlé.

En février 2020, à la veille du premier confinement, la spin off de l'ULiège Artialis devait se résoudre à demander une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) au tribunal de l'entreprise. "Une épreuve que j'estime aujourd'hui nécessaire et salutaire", raconte Yves Henrotin, le fondateur de l'entreprise biotech spécialisée dans les biomarqueurs et le monitoring des affectations articulaires.

La biotech est aujourd'hui sortie d'affaire, au prix d'une restructuration qui l'a obligée à se séparer de la moitié de son personnel. Mais aussi d'étendre ses activités à d'autres pathologies comme la sarcopénie. Il s'agit d'une pathologie qui entraîne la perte de masse musculaire chez les personnes âgées, surtout si elles sont sujettes à des comorbidités.

Le groupe agroalimentaire Nestlé travaille activement sur cette pathologie dont les effets peuvent être amoindris via la nutrition. Un produit innovant pour lequel Artialis doit mener une étude clinique approfondie qui pourrait découler sur un complément alimentaire efficace. "L'idée est de bien comprendre et de cerner le mécanisme d'action de ce produit sur le muscle", précise Henrotin.

"C'est un défi pour l'avenir du développement clinique que d'accroitre la pertinence de l'échantillon de base et donc son efficacité." Yves Henrotin CEO de Artialis

La grande difficulté est de bien cibler la population étudiée. "Surtout dans ce domaine, alors que l'affaiblissement musculaire lié à l'âge est assez commun. Il faut donc être sûr que les patients étudiés disposent bien de tous les critères nécessaires." Pour accroître la pertinence de son recrutement de patients, Artialis s'est associée à Dim3. Cette "medtech", lancée par Jean-Claude Havaux (Zentech, entre autres) est spécialisée dans la détection et le suivi de patients dans le domaine de la nutrition à l'aide d'une application.

Cocréation

Dim3 a développé une application pour présélectionner les patients et générer de la sorte un gain de temps considérable dans l'étude clinique, et donc d'argent. "Cette offre conjointe nous a permis de décrocher un contrat avec le géant Nestlé", note Henrotin. "C'est un défi pour l'avenir du développement clinique que d'accroitre la pertinence de l'échantillon de base, et donc les chances de succès de l’étude."

Pour Jean-Claude Havaux, ce type de partenariat entre deux entreprises constitue un modèle à dupliquer autant que possible. "Les hôpitaux n'ont plus aujourd'hui le temps ni l'argent pour faire de la recherche très pointue. La cocréation qui peut naître de la collaboration entre deux entreprises connexes peut permettre de pallier cela", explique Havaux.

Même dans une géométrie revue à la baisse, Artialis reste un des leaders européens dans le domaine musculo-squelettique. Une compétence très pointue qui pourra lui permettre de mener d'autres études cliniques dans ce domaine, et qui constitue aujourd'hui la base de sa nouvelle stratégie.

"Aujourd'hui, nous avons remboursé près de 90% de la dette résiduelle, ce qui nous met en avance sur ce plan." Yves Henrotin CEO de Artialis

"Ces trois dernières années, nous avons connu des problèmes de croissance et de financement. Du coup, l'échec de la levée de fonds de l'an dernier nous a été quasi fatal. Par ailleurs, il y a eu pas mal de changements règlementaires concernant les biomarqueurs qui ont fortement augmenté leurs coûts de développement. Enfin, les diagnostics n'avaient pas vraiment les faveurs des investisseurs parmi les biotechs." Yves Henrotin analyse les raisons qui ont poussé Artialis à la PRJ et à revoir sa stratégie.

Préfinancement

La procédure judiciaire a permis de dégager un accord avec les créanciers (les actionnaires fondateurs et les banques essentiellement) sur un plan à cinq ans moyennant un abattement de près de 80% de la dette. "Aujourd'hui, nous avons remboursé près de 90% de la dette résiduelle, ce qui nous met en avance sur ce plan. Il y a donc une vie après la PRJ, grâce à la confiance de nos créanciers, de nos administrateurs et du personnel."

1,68 million d'euros En 2020, le chiffre d'affaires réel, hors subsides, s'élève à 1,68 million d'euros et les perspectives 2021 placent la barre à 3 millions d'euros

Et la nouvelle stratégie recentrée dans la niche musculo-squelettique s'avère payante. Pour preuve, un carnet de commandes bien rempli! Mais Artialis a dû se délester d'une bonne part de ses capacités de recherches pour se concentrer sur quelques projets. Et pour assurer ses revenus, la biotech se mue en CRO (Contract research Organization). "Ce qui signifie que de nombreux programmes de recherche sont financés par un client." En 2020, le chiffre d'affaires réel, hors subsides, s'élève à 1,68 million d'euros et les perspectives 2021 placent la barre à 3 millions d'euros.

"Il y a encore des domaines à explorer dans la sphère musculosquelettique", estime Henrotin. À moyen terme, Artialis pourrait décliner son modèle pour d'autres pathologies de niches. Et, à plus long terme, jouer un rôle d'incubateur pour faire grandir des startups selon son modèle.