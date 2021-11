Une étude encourage la police à privilégier, avec prudence, la "bodycam"

Une étude de l'ULiège et de la KU Leuven offre, pour la première fois, une vision globale sur les expérimentations autour de la caméra piéton, encore controversée, expérimentée par de nombreuses zones de police.

L'enquête a duré un an. Un an pendant lequel les chercheurs de l'ULiège et la KU Leuven ont mené une série d'entretiens de policiers dans le but d'offrir un panorama crédible et fiable de l'utilisation de la "bodycam", cette caméra piéton portée par la police, qui permet de filmer des interventions. Les bodycams sont testées, en ordre dispersé, à travers le pays, depuis plus de deux ans. L'enjeu est d'importance: il s'agit de la seule étude réalisée en la matière, commandée par le SPF Intérieur, et ses résultats auront un impact fort sur le devenir de cet outil, gadget pour les uns, véritable outil de résolution des conflits pour les autres.

L'étude a duré d'octobre 2020 à septembre 2021, dans seize zones de police, situées dans les trois Régions du pays. L'un de ses auteurs, le président du département de criminologie de l'ULiège Vincent Seron, a présenté ses conclusions en primeur lors de la journée d'étude consacrée à la police et à l'image, tenue cette semaine à Brusafe, l'école des métiers de la sécurité.

"Effet de désescalade"

Sur le fond, l'étude de l'ULiège a tiré des conclusions précieuses. En effet, de nombreux retours de terrain montrent que l'utilisation de la bodycam provoque chez les policiers "un sentiment de protection" et produit "un effet de désescalade" dans la violence. "Certains fonctionnaires m’ont dit que ce peut être un moyen pour réaliser des interventions plus posées, que ce soit de la part des citoyens comme des policiers", précise ainsi Vincent Seron.

"Je reste prudent face à ce dispositif." Vincent Seron Criminologue à l'ULiège

L'étude a aussi montré, dans une moindre mesure cependant, que la caméra piéton peut donner au policier le sentiment d'être plus contrôlé dans son travail. "Cela peut sembler rendre le travail policier moins autonome, démontrant ainsi l’importance d'assigner des objectifs clairs à la bodycam", complète Vincent Seron.

La bodycam a aussi permis la collecte d'éléments de preuve dans de nombreux dossiers. Les policiers ont fait remonter aux chercheurs le sentiment que les images issues de la bodycam avaient une "valeur ajoutée dans le cadre d'une enquête".

Beaucoup de questions à trancher

Vincent Seron conclut par des recommandations, ainsi qu'une certaine retenue: "Je reste prudent face à ce dispositif", prévient-il. En effet, d'importantes questions restent à trancher en la matière et la plupart des pays du monde n'y ont pas encore clairement répondu. Parmi ces questions: quelle marge d'appréciation des policiers pour l'activation de la caméra? Est-ce au policier de décider quand il doit l'allumer? Le policier doit-il prévenir le citoyen avant d'allumer? Combien de temps les images doivent-elles être conservées? Le grand public peut-il avoir accès à ces images sur simple demande? Jusqu'ici, toutes les zones de police interrogées dans le cadre de l'étude ont suivi des politiques différentes: il faudra donc trancher.

"Je regrette vraiment que l'on n'ait pas été capable de faire ça de manière centralisée." Michaël Jonniaux Chef de corps de la zone de police Montgomery

Parmi les conclusions tirées par l'étude, la plus marquante est peut-être l'importante disparité des modes d'utilisation. Et pour cause: l'utilisation des bodycams n'a pas été centralisée et les zones de police ont été un peu livrées à elles-mêmes pour en définir un usage. Ce qu'ont notamment regretté plusieurs acteurs de la sécurité, dont Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone de police Montgomery: "Chaque zone de police a travaillé sur ce projet dans son coin, sans groupe de travail ni la police fédérale. Je regrette vraiment que l'on n'ait pas été capable de faire ça de manière centralisée", a-t-il témoigné.

Contactée, la police fédérale a répondu que le mouvement d'intégration des bodycams est en cours. "La police fédérale est en train de créer un marché pour des bodycams. Nous sommes dans le stade suivant : le "devis" ou les spécifications techniques ont été publiés dans le Bulletin des adjudications européen et nous attendons des offres. Après, le marché doit être attribué", indique-t-on rue Royale.

Vigilance de la LDH

Invitée dans le cadre de la journée d'étude de Brusafe, la Ligue des droits humains (LDH) a par ailleurs formulé une série de préconisations et de garde-fous sur l'utilisation plus étendue de la bodycam, prônant une forte vigilance.

La bodycam est née dans les pays anglo-saxons et a été fortement développée aux États-Unis, notamment. Les recherches menées autour de son implantation sont mitigées: des études ont cependant démontré, dans certaines villes, une nette diminution du recours à la force en cas d'intervention, mais aussi la baisse du nombre de plaintes à l'encontre de la police. En France, son utilisation devient globale. Selon le chercheur Mathieu Zagrodzki (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales), "il existe une volonté puissante et globale de l'imposer, d'autant plus à la suite de faits divers récents comme les affaires Théo ou Michel Zeckler" qui ont fortement ému l'opinion.