Ces valeurs belges qui vont faire appel au marché

Les investisseurs particuliers et institutionnels vont être fort sollicités ces prochaines semaines et mois par des sociétés belges (et parfois leurs actionnaires) en quête de financement.

Ces derniers mois, la Bourse a parfaitement rempli son rôle de source de financement pour nos sociétés cotées, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. Pas plus tard que la semaine dernière, et à la surprise générale, Nyrstar a levé 100 millions d’euros en l’espace de 24 heures via un placement privé. Une pratique que l’on retrouve habituellement dans le chef des sociétés de biotechnologies souvent au grand dam de certains petits porteurs, d’ailleurs, qui s’estiment mis de côté.

Récemment, la biotech Ablynx a réussi haut la main son entrée sur le Nasdaq en levant un montant net de 210 millions de dollars. Et on peut encore citer les cas de l’augmentation de capital avec droit de préférence de la SIR Care Property Invest (72 millions d’euros) et l’offre publique secondaire du groupe immobilier VGP (253 millions d'euros) qui a permis au principal actionnaire de convertir une partie de ses actions en cash pour investir dans un autre projet.

Et ce n’est pas fini car les projets en ce sens abondent encore.

Les gloutonnes

A tout seigneur, tout honneur: les biotechs. C’est dans le segment des valeurs de biotechnologies extrêmement gloutonnes en cash que l’on trouve naturellement le plus de levées de fonds annoncées pour les mois à venir.

Spécialisée dans l’immunothérapie pour le traitement des allergies, Asit Biotech a un besoin assez urgent de liquidités pour mener une deuxième étude de phase III pour son produit phare, un traitement de la rhino-conjonctivite aux pollens de graminées. La formule choisie est assez originale. Pour lever un total de 30 millions d’euros, elle va émettre 3 millions d’actions nouvelles via un placement privé. Chaque souscripteur recevra, à titre gratuit, deux warrants en plus de son action lui permettant de souscrire à deux actions nouvelles, l’une en 2018 et l’autre en 2019.

Bone Therapeutics se trouve dans la même situation d’urgence puisque ses caisses seront vides dans le courant du 2e trimestre 2018. Focalisée sur le thérapie cellulaire osseuse, Bone a clairement annoncé sa volonté de faire un appel au marché mais on ne sait pas encore quel forme il prendra, ni sur quel montant il portera.

3 milliards€ Selon les estimations, la vente de 30% du capital de Belfius représenterait un montant d'environ 3 milliards d'euros.

Celyad qui a annoncé la guérison, début octobre, d’un patient atteint de leucémie va aussi devoir passer par la case "investisseurs". Christian Homsy, le CEO de la biotech, l’a encore rappelé lors de "Finance Avenue", le week-end dernier. "Nous avons déjà annoncé que nous souhaitions lever de l’argent dans la première moitié de 2018. Les investisseurs américains sont enthousiastes. Nous n’avons aucun doute sur le fait que nous trouverons les capitaux nécessaires." Ici l’urgence est moindre: la biotech a de quoi tenir jusque fin du premier trimestre 2019.

Une nouvelle venue ne devrait plus tarder à rejoindre les rangs bien étoffés des biotechs cotées à Bruxelles. Axée sur le traitement des maladies auto-immunes, Apitope a l’intention d’organiser une offre publique en Belgique et des placements privés auprès d’investisseurs institutionnels en Belgique et à l’étranger. Le montant de l’opération et son calendrier n’ont pas encore été dévoilés.

Pour être complet mentionnons MDxHealth dont la trésorerie n'atteindra plus que 15 millions de dollars à la fin de l'année. La biotech reconnaît qu'elle va devoir attirer de nouveaux financements mais ne sait pas encore la forme que cela prendra.

Bouée de sauvetage

Pour le groupe wallon Hamon spécialisé dans les systèmes de refroidissement et les échangeurs de chaleur, l’augmentation de capital de 70 millions d’euros avec droit de préférence annoncée la semaine dernière - également à la surprise générale comme Nyrstar - est celle de la dernière chance, celle de 37,7 millions du printemps dernier n’ayant pas suffi pour redresser la barre de la société en pleine restructuration sous la houlette d’un nouveau CEO. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur cette opération le 22 décembre lors d’une assemblée extraordinaire.

Les actions belges qui vont solliciter le marché Société Secteur Titres Montant (€) Apitope Biotech Actions ? Asit Biotech Biotech Actions 30 millions Belfius Banque Actions +/- 3 milliards Bone Therapeutics Biotech ? ? Celyad Biotech Actions ? Hamon Industrie Actions 70 millions Kinepolis Divertissement Obligations ? MDxHealth Biotech ? ? Retail Estates Immobilier Obligations 100 millions Résultat net consolidé

Obligations

Perdue au milieu de son communiqué de presse sur ses résultats du troisième trimestre, Kinepolis a révélé son intention d’émettre des obligations assorties d’une échéance de 8 à 10 ans par le biais de placements privés. Les fonds récoltés serviront, entre autres, à couvrir la reprise de Landmark Cinemas, à construire de nouveaux complexes et à financer des acquisitions. L’opération devrait avoir lieu très prochainement, la présentation pour les road-shows étant déjà en ligne.

La SIR Retail Estates va aussi profiter des taux très bas, fruits de la politique monétaire de la BCE. Dans son communiqué semestriel publié lundi, elle évoque un placement privé d’obligations de 100 millions d’euros maximum. Il servira à la diversification des sources de financement et à l’extension de la durée moyenne du portefeuille de prêts.

IPO de Belfius

Et voici le plus gros morceau pour la fin: la privatisation partielle de Belfius via une IPO attendue pour le printemps. Il ne s’agit pas ici d’une augmentation de capital mais d’un moyen pour l’Etat de céder une partie de sa participation dans l’établissement. La part ouverte au public du capital de la banque pourrait aller jusqu’à 49% mais chez Belfius on table plutôt sur 30%. L'institution étant valorisée entre 7 et 9 milliards d’euros, l’opération pourrait peser près de 3 milliards.