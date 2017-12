Krach de Balta: ING reste à l'achat

Depuis son IPO en juin et après un avertissement sur résultats, l'action Balta a dégringolé de 43%. ING reste toutefois à l'achat sur la valeur (et elle n'est pas la seule) mais a nettement réduit son objectif de cours.

Le chemin de croix de Balta en Bourse s’est transformé depuis deux semaines en une inexorable descente aux enfers, une plongée dans le Styx les pieds lestés de plomb.

Depuis son introduction sur Euronext Bruxelles, en juin dernier au prix (raboté car avec le haut de la fourchette on atteignait les 16 euros, ce qui rétrospectivement fait froid dans le dos) de 13,25 euros jusqu’à un plus bas de 7,55 euros constaté le 4 décembre, le titre a dégringolé de 43%.

Déjà malmenée depuis sa première cotation, l’action du spécialiste des carpettes et des tapis a vivoté jusqu’à la publication des résultats du troisième trimestre début novembre, des chiffres jugés décevants. Mais le coup de grâce été porté deux semaines plus tard lors d’un avertissement sur résultats publié en pleine séance de Bourse. A la reprise de cotation, l’action dévalait la pente (-18%).

Aujourd’hui la poussière est à peine retombée sur le tapis et on ne sait pas si le titre va encore tester un nouveau plancher. Une chose est sûre: la confiance va prendre du temps avant d’être rétablie.

Objectif de 10,5 euros

C’est ce que pensent Giel-Jan Triest et Matthias Maenhaut, analystes chez ING. Malgré les récents déboires de Balta, ils restent à "acheter" sur la valeur tout en réduisant nettement leur objectif de cours à 10,5 euros contre 17 euros avant. Cette baisse drastique est la conséquence de la réduction de leurs estimations de l’Ebitda récurrent pour 2017 et 2018 de respectivement 12% et 18%.

Celle-ci est justifiée par trois éléments :

• L’incapacité de Balta de passer complètement à travers l’inflation actuelle du prix des matières premières et des taux de change défavorables.

• Une croissance organique plus faible que prévu au 3e trimestre en raison de problèmes de production.

• La poursuite de la détérioration des affaires dans toutes les divisions après la publication des chiffres du 3e trimestre.

Risque/récompense attractif

Mais pour les deux analystes, l’action mérite d’être achetée en raison d’un rapport risque/récompense attractif sur base de nouvelles estimations. Le titre se traite à partir de multiples modestes de 5,9 et 5,2 fois l’Ebitda pour 2018 et 2019, ont-ils calculé. Et surtout, ils jugent que le risque baissier est désormais limité.

ING n’est pas la seule à recommander le titre à l’achat. Sur les six analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur trois (dont ING) conseillent un achat, deux suggèrent de la conserver et un de la vendre. L’objectif de cours moyen atteint à 10,56 euros avec un plus haut de 12 euros et un plus bas de 9,5 euros.