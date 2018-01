L'hiver sera chaud à la Bourse de Bruxelles

Les mois qui viennent seront chargés pour les investisseurs belges: fusions et acquisitions, augmentations de capital, IPO, résultats annuels... Voici le programme.

L’hiver sera intense pour les investisseurs actifs sur la Bourse de Bruxelles. D’ici au début du printemps, les événements vont se multiplier surfant sur la vague de la vitalité retrouvée de l’économie européenne et de l’activité intense observée dans le domaine des fusions et acquisitions (M&A) ces derniers mois. Sans oublier la bonne performance de l’indice Bel 20 en 2017 (+10,3%) qui pourrait attirer vers la Bourse les épargnants qui viennent de découvrir, grimace de désespoir ombrant leur visage, l’aumone versée sur leur compte d'épargne en guise d’intérêts. Une minute de silence...

Fusions et acquisitions

Des taux d’intérêt très faibles et une Bourse dynamique constituent un cocktail propice pour financer le rapprochement d’entreprises. A ce propos, on attend toujours des nouvelles du producteur de fruits et légumes Greenyard qui négocie le rachat de l’Américain Dole, un groupe deux fois plus gros que lui. Si elle se concrétise, cette opération devra passer par une augmentation de capital substantielle, estiment plusieurs analystes financiers. Elle pourrait être d’un niveau proche de la capitalisation boursière de Greenyard.

Euronav a également du pain sur la planche. La compagnie maritime doit organiser le rachat de son concurrent américain Gener8 Maritime annoncé fin décembre. L’opération d’un montant de 493 millions de dollars se fera via l’émission de 60,9 millions de nouvelles actions Euronav ce qui permettra au groupe belge de conserver, sous la main, des liquidités de 750 millions de dollars. Ce rachat donnera naissance au plus large groupe de tankers indépendant au monde avec 75 navires et des actifs combinés de 4 milliards de dollars.

Des sociétés belges pourraient être, à leur tour, la cible d’offres de rachat. KBC en a épinglé une douzaine parmi lesquelles on trouve des noms comme Proximus (par KPN?), Telenet (par son actionnaire majoritaire?), Orange Belgium (également par son principal actionnaire?). L’accord de "statu quo" entre Galapagos et son actionnaire et partenaire Gilead étant caduc depuis trois jours, tous les scénarios sont désormais ouverts.

Levées de fonds

Gloutonnes en capitaux frais, certaines sociétés de biotechnologies vont fort probablement devoir passer par la case "recharge" dans les tout prochains mois. On pense à Bone Therapeutics qui, lâché par un investisseur russe, a dû renoncer, en pleine procédure de placement privé, à lever 8 millions d’euros fin décembre.

Plus discrètement, Asit Biotech a lancé une augmentation de capital de 34,5 millions d’euros au prix unitaire de 3,83 euros. Déjà en cours, elle est réalisée "au fil de l’eau", par étapes, auprès de gros actionnaires et d’investisseurs institutionnels.

MDxHealth devrait également remplir ses caisses tout comme Celyad qui vise la première moitié de 2018.

Dans un tout autre registre, les actionnaires de Hamon , réunis en assemblée générale extraordinaire entre Noël et Nouvel An, ont donné leur feu vert à une augmentation de capital de 70 millions d’euros supposée sortir définitivement le groupe industriel wallon de l’ornière. Les détails de l’opération sont attendus dans les prochains jours. Jusque là, le cours de l’action reste suspendu sur Euronext Bruxelles.

Enfin, fin de l’année dernière, le CEO d’Umicore a déclaré dans la presse qu’il n’excluait pas une augmentation de capital compte tenu du bond de l’action pour accélérer la croissance de l’entreprise. Mais rien n’a filtré depuis.

IPO

Début novembre une nouvelle biotech a annoncé son intention de rejoindre les rangs déjà bien étoffés de ce segment de la Bourse de Bruxelles. Avec des activités en Belgique et au Pays de Galles, Apitope spécialisée dans le traitement de maladies auto-immunes espère lever plusieurs dizaines de millions d’euros via cette IPO. Le bond incroyable d’Argenx l’an dernier (+223%) pourrait convaincre d’autres entreprises du secteur à ouvrir leur tour de table aux investisseurs particuliers. La Bourse de Bruxelles constitue, en outre, une belle anti-chambre pour se préparer à une éventuelle IPO sur le Nasdaq.

Et puis, le point d’orgue de l’année boursière sera sans conteste l’introduction en Bourse de la banque Belfius, une opération de plusieurs milliards d’euros. Si aucune date officielle n’a été donnée pour son lancement, on parle généralement du printemps. Mais tout dépendra, bien sûr, des conditions de marché. Des rencontres avec des investisseurs potentiels sont déjà programmées en janvier et février.

Les résultats 2017

Qui dit hiver, dit résultats annuels (et ceux du quatrième trimestre) des sociétés cotées. Comme d’habitude, c’est le fabricant de lingerie féminine Van de Velde qui donnera la coup d’envoi de la saison le 11 janvier avec la publication de son chiffre d’affaires. On sera particulièrement attentifs aux communiqués qui seront publiés par Balta (1er mars) et par IBA (22 mars) deux entreprises ayant durement souffert en Bourse l’an dernier après des avertissements sur résultats.

Voici, pour les sociétés du Bel 20, les dates de publications de leurs résultats 2017: ING le 31 janvier, Cofinimmo le 8 février, Umicore le 9 février, Telenet le 13 février, Ageas le 21 février, Galapagos, KBC et UCB le 22 février, Bekaert, AvH et Solvay le 28 février, AB InBev le 1er mars, Proximus le 2 mars, Ontex le 6 mars, Engie le 8 mars, bpost le 13 mars, GBL le 15 mars et, enfin, Sofina le 30 mars. Pour Aperam, la date n'est pas encore disponible sur leur site.