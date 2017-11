Les 50 valeurs à suivre en 2018

L'agence Bloomberg a sélectionné, parmi 6.000 sociétés cotées, une cinquantaine de valeurs qui devraient faire parler d'elles, en bien ou en mal, l'an prochain.

Voilà une initiative qui pourra donner des idées de placement aux investisseurs en quête de sensations plus ou moins fortes. Les analystes de l’agence de presse Bloomberg ont sélectionné 50 valeurs parmi les 6.000 sociétés cotées qu’ils suivent. Une cinquantaine d’entreprises à travers le monde à tenir à l’œil en 2018 car elles ambitionnent de fournir de nouveaux produits ou services significatifs dans l’année à venir ou parce qu’elles se retrouvent confrontées à des défis inhabituels.

Engie et Danone

On ne trouve aucun groupe belge dans cette sélection mais bien une valeur qui fait partie du Bel 20: Engie. Bloomberg pointe le fait que le géant français se détourne de l’énergie fossile au profit du renouvelable en investissant dans l’éolien et le solaire. Et que, jusqu’à présent, le marché a réagi favorablement à ce changement de stratégie.

Danone est l’autre action française qui apparaît dans cette liste. L’acquisition de WhiteWave Foods devrait aider le groupe à renforcer son activité laitière. Avec le départ du président Franck Riboud, le CEO et nouveau président, Emmanuel Faber, va endurer une pression croissante pour fournir des résultats solides.

BASF et RWE

Les analystes de Bloomberg justifient leur choix de BASF en signalant que, contrairement au reste de l’industrie chimique qui a été traversée par des fusions de transformation, le groupe allemand s’est concentré sur des acquisitions stratégiques plus petites. Cela l’a aidé à offrir des produits plus complexes et plus coûteux accroissant à la fois sa capacité et ses marges opérationnelles. L’énergéticien RWE côtoie son compatriote dans cette sélection.

Kraft Heinz et Qualcomm

Pointons également deux poids lourds américains. Après avoir tiré toutes les synergies qu’il pouvait de sa fusion avec Kraft, Kraft Heinz a essayé, en vain, de racheter Unilever pour 143 milliards de dollars. Cette tentative illustre deux choses: la volonté du groupe de se diversifier au-delà de l’alimentation pré-emballée et le fait qu’il est prêt à dépenser des sommes énormes pour parvenir à ses fins.

Pour Qualcomm, les temps sont durs. Le titre a chuté de plus de 7% mardi en séance. Le spécialiste des semi-conducteurs se livre actuellement à un bras de fer avec Apple. Cela met en péril le business-model de Qualcomm basé sur la vente de produits et le revenu de licences. La société publie ses résultats ce mercredi après Bourse.

Et beaucoup de moins illustres

Enfin, cette liste offre l’occasion de découvrir des actions pas ou relativement peu connue en Europe comme Alaska Air Group, Boohoo.com, Cabot Oil & Gas Corp, Dangote Cement, MercadoLibre ou encore Naver Corp.