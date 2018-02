Peu de soutien à court terme pour Engie (+Briefing actions)

La Bourse de Bruxelles a reflué vers les 3.900 points. Dans le bas du classement, Engie a souffert d’une note de RBC Europe. Le broker voit peu de catalyseurs positifs à court terme.

• La tendance

Le Bel 20 s’est petit à petit enfoncé dans le rouge ce jeudi, plombé par plusieurs poids lourds de la cote. L’indice bruxellois a ainsi clôturé sur un repli de 2% à 3.911,96 points.

Le titre Engie a décroché de 2,50% à 12,85 euros, signant l’une des plus fortes baisses au sein du Bel 20. En cause, une note mitigée de RBC Europe Limited. Le broker britannique a abaissé sa recommandation à "en ligne avec le secteur" contre "surperformer" précédemment. L'analyste Olly Jeffery voit Engie atteindre son objectif de revenu net pour 2018, mais ne s'attend pas à une visibilité sur le dividende ou la stratégie au-delà de 2018 avant la fin de l'année, ce qui laisse peu de catalyseurs positifs à court terme. Il pense par ailleurs que le groupe énergétique devrait vendre ses parts dans Suez et réinvestir ce capital (estimé à environ 2,5 milliards d’euros). "Le profit warning de Suez en janvier souligne le risque pour Engie de détenir une participation importante dans des activités non stratégiques, a-t-il expliqué. Suez ne correspond pas à la transformation d'Engie en une entreprise plus simple et plus transparente". L’objectif de cours passe de 16,50 à 14,50 euros.

Le groupe chimique Solvay (-2,23% à 109,70 euros) a finalisé la vente de son usine de Charleston (États-Unis) à la société allemande Lanxess. Les détails financiers de cette opération annoncée en novembre dernier n’ont toutefois pas été dévoilés. Solvay indique uniquement que l’activité génère approximativement 65 millions d'euros.

Sur le marché élargi, Nyrstar a lâché 3,75% à 5,91 euros. Dans une note sectorielle, la banque d’investissement allemande Berenberg a réduit son objectif de cours à 7,25 euros contre 7,50 euros auparavant. "La faiblesse persistante du dollar aura un impact négatif sur Nyrstar, notamment sur ses opérations européennes et australiennes. Néanmoins, cette baisse sera quelque peu compensée par les mines américaines dont les dépenses d'exploitation sont exprimées en dollar", ont souligné ses analystes. Le conseil reste toutefois à "acheter".

Le groupe Barco (+0,62% à 97 euros) a publié des résultats mitigés pour 2017. Le chiffre d’affaires a ainsi reculé de 1,6% à 1,08 milliard d’euros, très légèrement en dessous des estimations des analystes.

• Le briefing actions

>Barco majore son dividende et veut encore améliorer ses marges. Dans l'ensemble, les chiffres clés de 2017 de Barco sont solides et supérieurs aux attentes sauf pour les ventes et le résultat net. Le groupe vise une amélioration de ses marges en 2018. Notre article.

>Barco : KBC a relevé son objectif de cours à 95 euros contre 87,5 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>Un essai clinique de phase II mené sur la pilule contraceptive de Mithra présente des résultats "très prometteurs" au niveau de son profil de sécurité. Notre article.

>Mithra : KBC a relevé son objectif de cours à 17,5 euros contre 15,5 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>La SIR Intervest va distribuer un dividende brut de 1,40 euro par action. En 2017, elle a dégagé un résultat sous-jacent de 1,58 euro par action. Notre article.

>D’Ieteren et Clayton, Dubilier & Rice (" CD&R ") ont finalisé l’acquisition d’une participation de 40% dans le groupe Belron, le leader mondial du marché de la réparation et du remplacement de vitrage automobile. D’Ieteren et le management détiennent la participation résiduelle de 60% dans le groupe. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats après Bourse de Befimmo, Cofinimmo, Umicore et Vastned Retail Belgium. Zone euro. Bulletin économique à 10h. Royaume-Uni. Décision de la banque d’Angleterre sur ses taux à 13h. USA. Résultats : AIG, Kellogg, Nvidia et Twitter.