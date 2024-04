L'avenir de Glencore en pointillés à la Bourse de Londres

Alourdi par sa forte exposition au charbon, le géant minier est sous pression des actionnaires pour transférer sa cotation vers New York ou Sydney, où les investisseurs sont moins regardants sur les critères ESG.

"Glencore mérite beaucoup mieux que le personnage Mini-moi d'"Austin Powers" en tant que CEO." La conclusion de la lettre de Bluebell Capital Partners, ancien actionnaire de Glencore, rendue publique en janvier, a surpris par sa virulence.

Mais le reste de son contenu a résumé une partie des enjeux qui entourent le géant suisse du négoce et de l'extraction de matières premières. Avec une problématique centrale: comment redéfinir la stratégie du groupe par rapport au charbon, quelques mois après le rachat pour 6,93 milliards de dollars des activités du Canadien Teck Resources ?

"En Europe, les investisseurs semblent un peu trop focalisés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)." Gary Nagle CEO de Glencore

La Bourse de New York "beaucoup plus accueillante'"

Le CEO Gary Nagle a annoncé que cette activité polluante allait être séparée de la société et cotée à la Bourse de New York, beaucoup plus accueillante en la matière, d'ici deux ans.

"Quand nous avons annoncé la transaction, nous avons dit que notre intention était de procéder à une scission, et c'est toujours le cas", a-t-il affirmé en février. "Mais cela dépend toujours de ce que nos actionnaires veulent. Nous allons les consulter et au final, ce sera leur décision."

L'an dernier, lors du Melbourne Mining Dinner organisé à Londres, Gary Nagle avait déjà ouvertement manifesté ses doutes. Il avait estimé que "qu'en Europe, les investisseurs semblent un peu trop focalisés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il semble que ce soit la direction ESG qui prenne le plus de décisions, faisant passer les rendements au second et au troisième rang sur la liste. C'est une inquiétude pour nous."

Lire aussi Les groupes miniers Teck et Antofagasta songent à une fusion

Tous les actionnaires ne s'expriment pas, mais certains demandent une stratégie financière plus fine, au point de se contredire entre eux.

Contradictions entre actionnaires

La séparation de Glencore en deux entités distinctes, qui interviendrait en 2026, répondrait à ces impératifs d'ESG et aurait le mérite de la clarté pour les investisseurs : d'un côté, les activités "sales", celles du charbon, qui ne semblent décidément plus indisposer les investisseurs outre-Atlantique. Et de l'autre, les métaux "propres", comme le zinc, le cuivre, l'aluminium ou le cobalt, destinés principalement aux produits technologiques, et voués à rester cotés en Europe.

Tous les actionnaires ne s'expriment pas, mais certains demandent une stratégie financière plus fine, au point de se contredire entre eux.

Bluebell, qui a revendu toutes ses parts, mais continue d'être très vocal, souhaite ainsi voir Glencore limiter au maximum son exposition aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en mettant fin à toutes les activités liées au charbon, qui détruisent la valorisation de la compagnie.

Le hedge fund londonien n'est pas exactement guidé par l'urgence environnementale, puisqu'il a également fait pression sur BP, mais cette fois en l'appelant au contraire à réduire les objectifs de transition vers l'énergie verte, qui pèsent selon lui sur la valorisation de la compagnie pétrolière.

1% Selon les analystes de Deutsche Bank, 48% des fonds de placements excluent le charbon de leur portefeuille en Europe, contre seulement 1% aux États-Unis.

Fossé entre l'Europe et les États-Unis

Les dirigeants du groupe suisse, présent dans 35 pays, entendent des arguments quasiment opposés de Tribeca Investment Partners, un actionnaire plus conséquent, qui appelle la direction à ne pas se séparer des activités charbon et à transférer l'ensemble de la cotation vers Sydney. Alors que l'introduction en bourse de Glencore à Londres en 2011 avait été la plus importante de l'histoire du London Stock Exchange (plus de 10 milliards de dollars levés), un tel transfert rappellerait celui de l'autre géant minier, BHP , qui a rejoint la bourse australienne en 2022.

À moins que les États-Unis, de moins en moins regardants sur les critères ESG, s'avèrent être la meilleure destination pour Glencore, si la société devait rester en un seul bloc.

Des analystes de Deutsche Bank ont, en effet, relevé le creusement du fossé entre l'Europe et les États-Unis : 48% des fonds de placements excluent le charbon de leur portefeuille en Europe, contre seulement 1% aux États-Unis, dans un contexte politique plus tendancieux que jamais en 2024. Un écart suffisant, selon eux, pour entraîner une cotation du groupe en un seul tenant à la Bourse de New York.