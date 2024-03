Meilleur début d'année pour les bourses mondiales depuis 2019

Les marchés d'actions ont connu une forte progression au premier trimestre, avec des niveaux records atteints en Europe, à Wall Street et au Japon. Le deuxième trimestre s'annonce aussi fort.

Le trimestre écoulé s’est achevé sur des sommets atteints sur les marchés d’actions. La palme de la plus forte performance sur les trois derniers mois revient au Nikkei 225, indice phare de la Bourse de Tokyo, qui a gagné plus de 20%. Celui-ci a retrouvé ses niveaux d’avant la crise asiatique des années 90 et renoué avec son sommet atteint en 1989, grâce notamment à la Banque centrale du Japon, qui est restée très accommodante. Mais les autres bourses dans le monde ne sont pas en reste sur la même période.

En Europe, le Stoxx 600 a aussi atteint un sommet. L'indice MSCI World a pris plus de 8% et a signé son meilleur premier trimestre depuis 2019. Aux États-Unis, le S&P 500, au record, a grimpé de plus de 10%. L’indice a pu compter sur certaines des Magnificent Seven qui se sont envolées, mais pas toutes, à l’image de Tesla et Apple, qui ont perdu des plumes ces trois derniers mois.

Nvidia, le fabricant de puces spécialisées pour l’intelligence artificielle, a bondi de plus de 83%, et vu sa capitalisation boursière dépasser celle d’Amazon pour désormais tutoyer celle d’Apple. Meta, la maison mère de Facebook, a pris environ 37% et Microsoft 11%. Nvidia, comme Meta et Microsoft, ont surpris les marchés avec leurs résultats pourtant attendus au tournant, en battant les attentes haut la main, surtout le groupe de Jensen Huang.

À la Bourse de Bruxelles, le groupe pharmaceutique UCB a brillé de mille feux au premier trimestre, avec un bond de 44,99%.

La défense et l’aérospace en vedette en Europe

Pourtant, en Europe, des sociétés ont réussi à dégager une performance supérieure aux Magnificent Seven au premier trimestre, qui ont pris ensemble près de 18%. Frank Vranken, responsable de la stratégie d’investissement chez Edmond de Rothschild Europe, souligne que "les secteurs de l’aérospace et de la défense se sont distingués.

Au sein du Stoxx 600, 5 des meilleures performances sur le trimestre écoulé viennent de ces compartiments " pointe-t-il, en citant Rolls Royce et Rheinmettal parmi les cinq titres, auquel on peut ajouter Saab et Konsberg Gruppen.

Parmi les autres performances remarquables sur les trois derniers mois, il faut aussi citer celles des banques italiennes et espagnoles, qui se sont placées en tête des progressions au sein du Stoxx 600 Banks.

D’après Frank Vranken, ce n’est pas un hasard. "La croissance du PIB en Espagne et en Italie bat clairement celle de la France et de l’Allemagne sur le trimestre écoulé. Il faut aussi prendre en compte le fait que les banques espagnoles et italiennes se négociaient sous leur valeur comptable tout en offrant des rendements de dividende très attractif" souligne-t-il.

À la Bourse de Bruxelles, le groupe pharmaceutique UCB a brillé de mille feux au premier trimestre, avec un bond de 44,99%. Il a réussi à dissiper les doutes autour de la croissance de son traitement contre le psoriasis Bimzelx selon les analystes. Résultat, l’action s’est placée parmi les dix meilleures performances du Stoxx 600 ces trois derniers mois. Le titre a tiré le Bel 20, qui a pris 3,72% sur la même période.

Les marchés monétaires ne parient plus que sur trois baisses de taux d’intérêt de la Réserve Fédérale américaine.

L’immobilier en difficulté

Mais le Stoxx 600 (+7,08%) n’a pas avancé autant que Wall Street au premier trimestre, car il a été lesté notamment par les valeurs du secteur minier, toujours affecté par le ralentissement de la croissance économique chinoise.

Les groupes immobiliers ont encore vécu des séances difficiles, alors que les attentes pour une baisse des taux d’intérêt ont été révisées à la baisse suite aux nombreuses déclarations des gouverneurs des banques centrales pour temporiser l’optimisme des investisseurs. Désormais, les marchés monétaires ne parient plus que sur trois baisses de taux d’intérêt de la Réserve Fédérale américaine, comme l’a confirmé le président de l’institution, Jerome Powell, lors de la réunion de politique monétaire de mars.

Le secteur immobilier a aussi mal vécu l’annonce de la suppression du dividende de plusieurs acteurs du compartiment, à l’image du promoteur français Nexity. Même à la Bourse de Bruxelles, des sociétés du secteur n’ont pas échappé à cette suspension. Banimmo et Atenor en sont un bel exemple.

2268 milliards de dollars Nvidia est devenu la troisième plus grande société cotée grâce à un bond de plus de 83% au premier trimestre.

Un second trimestre fort

Les valeurs immobilières ont toutefois repris du poil de la bête à la fin du mois, rassurées par la trajectoire sur les taux d’intérêt des banques centrales, et des analystes prédisent que le pire est désormais derrière ces titres.

De manière plus générale, les analystes estiment que les marchés d’actions dans leur ensemble vont continuer de progresser au second trimestre. Ceux de Jefferies ont constaté qu'historiquement, lorsque le S&P 500 fait mieux que son gain moyen de 2,5% au premier trimestre, le deuxième trimestre a tendance à battre son gain moyen d'environ 0,6 point de pourcentage. De plus, le S&P 500 a tendance à être en hausse approximativement 69% du temps dans ce scénario, contre une moyenne d'environ 64%, ont-ils remarqué.