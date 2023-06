Prosus simplifie ses relations avec sa maison mère Naspers

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple? C'est dans cette optique que la société d'investissement néerlandaise Prosus et sa maison mère sud-africaine Naspers ont annoncé, ce mardi, leur intention de supprimer leur structure de participation croisée entre les deux sociétés. Objectif: offrir davantage de valeur et de transparence à leurs actionnaires.