2020, une année record pour les IPO à Wall Street

Airbnb n’est pas le seul mastodonte à faire son entrée à Wall Street cette semaine. Mercredi, les investisseurs américains accueilleront DoorDash, le plus important service de livraison de repas aux États-Unis, qui sera coté sous le symbole "DASH". La société basée à San Francisco envisage désormais de lever un peu plus de 3 milliards de dollars après avoir relevé sa fourchette de prix entre 90 et 95 dollars l’action, contre 75 et 85 dollars auparavant. Ce qui en fait – à l’instar d’Airbnb – l’une des plus grosses introductions en bourse (IPO) de l’année outre-Atlantique.