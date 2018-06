3 questions à Tim Van Hauwermeiren, CEO d'Argenx

C’est un signe que le secteur biotechnologique a atteint un certain niveau de maturité. La première génération a produit des technologies et les a aussi vite revendues. Ensuite sont venues des entreprises qui ont développé leurs propres produits et ont vendu la licence à des partenaires plus gros. Nous sommes aujourd’hui à la génération d’entreprises qui souhaitent faire enregistrer leurs produits et les commercialiser. Nous en faisons partie, tout comme Galapagos et Ablynx. La situation est aujourd’hui très différente de ce qu’elle était au moment des débuts du secteur en Belgique.