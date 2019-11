311 fonds obtiennent le premier label de durabilité belge

311 fonds d’investissement sont autorisés à arborer durant un an, le label de durabilité "Towards Sustainability", octroyé par Febelfin, la fédération belge du secteur financier.

Febelfin avait présenté son plan de route et les critères pour l’octroi du label au début 2019. Plus de 50 institutions financières ont déposé des dossiers pour plus de 400 produits financiers. Au final, 311 labels ont été distribués, dont 247 fonds de placements, 28 produits d’assurance de branche 23, 24 trackers (ETFs) et 7 comptes d’épargne. Ces produits proviennent de plus de 40 institutions financières provenant de sept pays européens (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, France, Suisse, Royaume-Uni, Irlande).