9 actions à tenir à l'œil en 2019 selon Goldman Sachs

La banque d'affaires Goldman Sachs a épinglé une série d'actions américaines qui devraient se distinguer en 2019 par la croissance de leurs revenus. Voici le haut du panier.

Oui, je sais. Nous ne sommes pas encore arrivés à la moitié de l’année que nous voilà déjà avec des prévisions pour 2019. Et cela dans un contexte très volatil où les séances de Bourse sont intenses et les tensions géopolitiques bien présentes notamment sur le front commercial opposant les Etats-Unis à la Chine. Sans oublier qu’un cygne noir peut toujours tendre son cou et jeter une ombre durable sur les écrans de trading.

Mais que voulez-vous, chez Goldman Sachs, on semble savoir ce que veut dire l’expression "gérer (des sous) c’est prévoir".

Surtout qu’aux Etats-Unis, les marchés d’actions se trouvent confrontés à une hausse des taux –celui à dix ans a franchi le seuil des 3%-qui pèse déjà sur les actions à dividendes. Pourquoi, investir dans une entreprise cotée, alors que l’on peut obtenir un rendement presque similaire et, qui plus est sûr à 100% (ou presque), en achetant des obligations américaines. Il n’y a qu’à voir les performances de certains secteurs pour s’en convaincre comme les biens de consommation (-12% cette année), les télécoms (-11%) et l’immobilier (-7%).

Focus sur les revenus

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs laissent bientôt 2018 derrière eux et se concentrent sur la croissance de 2019" a indiqué David Kostin, le stratégiste de Goldman Sachs repris sur le site "The Street". "Depuis beaucoup d’années, les investisseurs commencent en juillet à valoriser les actions en fonction des perspectives de profit de l’année suivante" souligne-t-il.

Pour la banque d’affaires américaine, les meilleures actions à sélectionner dans une année de hausse des taux et de réforme fiscale sont celles qui affichent un gros potentiel de croissance des ventes. Wall Street s’attend pour l’indice S&P 500 à une croissance des ventes de 5% en 2019. La sélection de Goldman Sachs d’actions à forte croissance du revenu pourrait atteindre une croissance du chiffre d’affaires de 12%.

Voici le haut du panier:

1. Align Technology (+22% de croissance des revenus estimée) active dans les appareils médicaux et plus particulièrement dans la dentisterie et l’orthodontie.

2. Amazon (+22%).

3. Autodesk (+27%) active dans l’édition de logiciels de création et de contenu numérique.

4. Cabot Oil & Gas (+34%) active dans l’exploitation gazière et pétrolière aux Etats-Unis.

5. Concho Resources (+30%) active dans la prospection et la production d’hydrocarbures.

6. Facebook (+27%).

7. Netflix (+25%).

8. Pentair (+22%) active dans la gestion des fluides et la filtration.