A surveiller sur les marchés cette semaine

• USA/Chine. A cinq jours de la date butoir, Donald Trump a levé son ultimatum sur le commerce chinois après des "progrès" dans la négociation, relançant l'espoir d'un sommet avec le président chinois pour sceller un éventuel accord. Pékin a également fait état de "progrès significatifs" ce lundi, au lendemain de six jours de pourparlers à Washington. Les négociations continuent donc plus sereinement. Donald Trump a annoncé une rencontre prochaine "probablement" en mars en Floride avec son homologue chinois pour régler les points les plus épineux. L’espoir d’une détente des relations entre les deux premières puissances économiques mondiales a contribué à la progression des marchés d’actions ces dernières semaines. Ce facteur est donc déjà bien intégré dans les cours. Un échec de ces négociations ferait par contre sensiblement revenir les Bourses en arrière.