AB InBev, Barco et Argenx visés par des brokers | Les télécoms résistent (+Briefing)

Le regain de tensions dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine enfoncent encore une fois les marchés européens.

• Euronext Bruxelles

Les marchés européens ont ouvert dans le rouge toujours affaiblis par le regain de tension dans les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Aperam est lanterne rouge (-3,6%) suivie par Argenx (-3%) et Barco (-2,7%). Kempen a abaissé sa recommandation sur cette dernière à "conserver" mais a relevé son objectif de cours à 200 euros.

Pour Argenx, Nomura a relevé son "target" sur le certificat américain à 203 dollars, ce qui en fait l'objectif de cours le plus élevé à Wall Street. Épinglons encore les reculs de Galapagos (-1,9%) et de Solvay (-1,7%). Seules deux valeurs tirent leur épingle du jeu: Proximus (+0,3%) et Telenet (+0,1%).