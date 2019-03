AB InBev a bondi de 25% en deux mois; une SIR ciblée par un "shorteur" (+Briefing)

Pas de tendance claire ce mardi matin sur les marchés actions en Europe, les craintes pour l'économie mondiale effaçant l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

• La tendance

Les principales Bourses européennes se cherchent une direction ce mardi matin, les craintes pour l'économie mondiale effaçant l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le climat général a été alourdi par la révision à la baisse par la Chine de sa prévision de croissance pour 2019 et par l'annonce d'un ralentissement dans le secteur des services de la deuxième économie du monde.

Avec un gain de 1,1%, Ontex et AB InBev tirent l’indice avec l’aide de KBC (+0,9%) et d’ING (+0,6%). Depuis le début de l'année, AB InBev a grimpé de plus de 25%!