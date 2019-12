AB InBev affiche un potentiel de hausse de 22%

Le Bel 20 affiche un potentiel de hausse à 12 mois de 2%. Le potentiel important d’AB InBev pourrait propulser l’indice Bel 20 au-delà des 4.000 points. Umicore affiche la plus forte prime (14%) par rapport à son objectif moyen.

Depuis la mi-novembre, les cours des composantes de l’indice Bel 20 se sont appréciés en moyenne de 1,2%, avec notamment de fortes performances du secteur biotech, où argenx (+19%) et Galapagos (+15%) se sont particulièrement distingués. Près de la moitié des valeurs de l’indice ont toutefois terminé sur un bilan mensuel négatif.

De leur côté, les objectifs de cours moyens ont progressé un peu plus rapidement (+ 1,3% en moyenne), ce qui a permis de maintenir le potentiel moyen à douze mois des composantes du Bel 20 à 2,3% à la mi-décembre. Le potentiel le plus important est affiché par AB InBev (22,5%), qui détient clairement la clé d’un envol de l’indice de la place de Bruxelles au-delà des 4.000 points. À l’inverse, Umicore affiche aujourd’hui la plus forte prime (14%) par rapport à son objectif moyen.