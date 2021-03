AB InBev donne chaud au Bel 20 (Débriefing actions belges)

Le Bel 20 est repassé au-dessus des 3.800 points grâce à la bonne tenue d'AB InBev, Aperam et Sofina. Hors indice, les excellents résultats de PostNL ont déteint sur bpost.

La Bourse de Bruxelles est repartie de l'avant ce lundi. Le Bel 20 , avec pratiquement tous ses éléments dans le vert, a rebondi de 1,79%, sa plus forte hausse depuis un mois.

AB InBev , qui a effacé plus de 11% en bourse la semaine dernière, a repris des couleurs. Le titre du brasseur a gagné 4,42% sur de nouvelles rumeurs évoquant un départ imminent du CEO d'AB InBev. Selon l'agence Bloomberg, un changement à la tête du premier groupe brassicole au monde devrait intervenir avant l'assemblée annuelle, le 28 avril prochain. Le remplaçant de Carlos Brito aurait été choisi en interne.

Ageas (+3,68%), qui a vu JP Morgan relever son objectif de cours, et ING (+1,99%), qui a encore tapé dans l’œil de Berenberg, ont aussi occupé le haut du tableau. À l'inverse, Colruyt (-1,49%), Cofinimmo (-1,25%) et leur profil défensif ont été boudés par les investisseurs.

Ter Beke résiste

Greenyard a encore surfé sur les bons chiffres trimestriels dévoilés la semaine dernière. L'action du spécialiste des fruits et légumes a grossi de 7,79% ce lundi et de plus de 30% depuis le début de l'année.